Las expropiaciones en San Mauro tensan el gran plan de más de 2.000 viviendas

El plan para construir 2.010 viviendas en San Mauro, el 80% de ellas protegidas, avanza en Pontevedra marcado por el malestar de los vecinos afectados por las expropiaciones. Residentes y propietarios de la zona han trasladado sus quejas por el impacto de la actuación, tanto por la pérdida de viviendas como por las valoraciones iniciales de los terrenos y edificaciones incluidas en el proyecto de interés autonómico, una figura con la que se transformará suelo urbanizable en urbano y se desbloqueará una bolsa residencial pendiente desde hace décadas.

La Consellería de Vivenda de la Xunta sostiene que todavía no se ha iniciado la fase propiamente expropiatoria ni la valoración definitiva de los inmuebles, y defiende que los casos se estudiarán de forma individualizada. La conselleira, María Martínez Allegue, aseguró este jueves en una comparecencia pública en Pontevedra que la Xunta mantiene contacto con los afectados y que se les ofrecerá, si así lo desean, una vivienda de reemplazo en alguno de los edificios previstos o en un ámbito reservado para futuros realojos en viviendas unifamiliares. Incluso, añadió, la Administración autonómica podría construir esas casas para los propietarios que opten por esa solución.

«Estamos en contacto con todos aquellos afectados que tienen su vivienda allí. Hemos mantenido varias reuniones con ellos y en todo momento les dijimos que será otorgada, si así lo desean, una vivienda de reemplazo», explicó la responsable autonómica, que pidió «tranquilidad» a los propietarios. Según indicó, las valoraciones conocidas hasta ahora no proceden directamente de la Xunta, sino de la consultora adjudicataria de los proyectos.

El debate se centra especialmente en la situación de vecinos que temen no poder recuperar una vivienda equivalente a la que poseen actualmente. Preguntada por casos concretos en los que las compensaciones planteadas podrían no alcanzar para adquirir suelo y construir una nueva casa, la conselleira insistió en que la Administración aún no ha entrado en esa fase. «En el momento en que se determine esa valoración se estudiará cada caso», afirmó. Su objetivo, añadió, es «causar el menor perjuicio posible».

En San Mauro habría alrededor de una treintena de viviendas dentro del ámbito afectado, aunque la Xunta todavía analiza cuáles son residencias habituales y permanentes y cuál es la titularidad de cada inmueble. La empresa consultora prevé desplazarse a las viviendas particulares para completar esa información. La conselleira enmarcó las protestas en una situación similar a la que se está produciendo en otros proyectos de interés autonómico, como los de Santiago y A Coruña.

«Una expropiación siempre es una expropiación», admitió, aunque defendió que la actuación responde a la necesidad de habilitar suelo para construir vivienda protegida.

Planeamiento de 1989

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, también presente en la misma comparecencia, en el barrio de Valdecorvos, reconoció la existencia de protestas vecinales y aseguró que el Concello trasladó a los afectados su compromiso de pedir a la Xunta que atienda sus demandas. «Sería negar la evidencia que hay protestas por parte de los vecinos que actualmente viven allí», señaló. Aun así, defendió el proyecto como una operación beneficiosa para la ciudad.

Según el regidor, el ámbito de San Mauro ya figuraba en el planeamiento desde 1989 como un polígono urbanizable con capacidad para unas 400 viviendas. El nuevo Proyecto de Interés Autonómico (PIA) eleva esa previsión hasta las 2.000, con el objetivo de hacer viable la urbanización y generar vivienda protegida, zonas verdes, espacios libres y equipamientos. «Es un proyecto bueno para Pontevedra», sostuvo, antes de remarcar que «hay margen suficiente para que nadie salga perjudicado» por la operación.

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El alcalde rechazó que la actuación haya surgido de forma inesperada. «No es cierto que de repente se diga: ‘No sabíamos nada’. Si estabas viviendo en un terreno que ya era urbanizable, el día de mañana se desarrollaría de una manera o de otra», apuntó. A su juicio, la dificultad para urbanizar la zona durante décadas estuvo relacionada con la fragmentación de la propiedad y con los costes de abrir viales y dotar de servicios al ámbito.

El lugar donde se construirán 54 nuevas viviendas públicas en Valdecorvos. / RAFA VAZQUEZ