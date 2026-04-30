Detenido en Sanxenxo un exempleado de una tienda de telefonía por robar móviles valorados en 23.000 euros

Un exempleado de una tienda de telefonía de Sanxenxo fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de hurto continuado tras la sustracción de teléfonos móviles valorados en 23.000 euros. El arrestado es un vecino de Pontevedra, de 29 años, que cuenta con antecedentes por hechos similares.

La investigación se inició después de que los responsables del establecimiento denunciaran la desaparición de varios terminales de alta gama. En el local no se apreciaban signos de forzamiento, lo que llevó a los agentes a centrar las pesquisas en personas que pudieran conocer las instalaciones y los sistemas de seguridad del comercio.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo identificó como presunto autor a un antiguo trabajador de la tienda. Según las pesquisas, el detenido habría aprovechado su conocimiento del establecimiento para acceder al local en distintos episodios y sustraer los dispositivos.

Los agentes también determinaron que los móviles robados eran vendidos posteriormente en un establecimiento de compraventa de segunda mano en Vigo. Esta línea de investigación permitió recuperar algunos de los terminales que todavía no habían sido puestos a la venta.

Noticias relacionadas

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción en funciones de guardia de Cambados, donde el detenido deberá comparecer cuando sea citado.