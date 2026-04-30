Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasto farmacéuticoCachenas contra el fuegoProhibido fumar balcónDenuncia JácomeJoven muerto GafosÁlvaro NúñezBillar a distancia
instagramlinkedin

Investigación policial

Detenido en Sanxenxo un exempleado de una tienda de telefonía por robar móviles valorados en 23.000 euros

El arrestado, un vecino de Pontevedra de 29 años, habría sustraído terminales de alta gama del comercio en el que había trabajado y los vendía después en Vigo

Caso de hurto continuado en una tienda de móviles en Sanxenxo.

Caso de hurto continuado en una tienda de móviles en Sanxenxo. / Guardia Civil

Cris P. Cervera

Sanxenxo

Un exempleado de una tienda de telefonía de Sanxenxo fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de hurto continuado tras la sustracción de teléfonos móviles valorados en 23.000 euros. El arrestado es un vecino de Pontevedra, de 29 años, que cuenta con antecedentes por hechos similares.

La investigación se inició después de que los responsables del establecimiento denunciaran la desaparición de varios terminales de alta gama. En el local no se apreciaban signos de forzamiento, lo que llevó a los agentes a centrar las pesquisas en personas que pudieran conocer las instalaciones y los sistemas de seguridad del comercio.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo identificó como presunto autor a un antiguo trabajador de la tienda. Según las pesquisas, el detenido habría aprovechado su conocimiento del establecimiento para acceder al local en distintos episodios y sustraer los dispositivos.

Los agentes también determinaron que los móviles robados eran vendidos posteriormente en un establecimiento de compraventa de segunda mano en Vigo. Esta línea de investigación permitió recuperar algunos de los terminales que todavía no habían sido puestos a la venta.

Noticias relacionadas

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción en funciones de guardia de Cambados, donde el detenido deberá comparecer cuando sea citado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
  2. Investigan la muerte de una mujer de 54 años que apareció herida y semiinconsciente en el suelo en Portonovo
  3. Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
  4. Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
  5. Hospitalizada una joven de 20 años tras accidentarse de madrugada en la N-640 en Cuntis
  6. La víctima del atropello mortal en la PO-531 fue arrastrada por el camión cerca de 300 metros
  7. Un conductor triplica la tasa de alcohol e intenta comerse el papel con el resultado del test en Pontevedra
  8. El Estado detecta «discrepancias» en los análisis de mercurio de la Xunta para el dragado de la ría de Pontevedra

Detenido en Sanxenxo un exempleado de una tienda de telefonía por robar móviles valorados en 23.000 euros

Detenido en Sanxenxo un exempleado de una tienda de telefonía por robar móviles valorados en 23.000 euros

Investigan a tres personas por estafar 7.000 euros a una vecina de Cuntis

Investigan a tres personas por estafar 7.000 euros a una vecina de Cuntis

La Policía concluye que la muerte del joven en el río Gafos en Pontevedra fue accidental

La Policía concluye que la muerte del joven en el río Gafos en Pontevedra fue accidental

Mar detecta un aumento de mejilla y ratifica su extracción hasta el 31 de mayo

Pontevedra se prepara para recibir a más de 1.500 deportistas con la Pontevedra Catro Picos y la nueva 4Pontes

Pontevedra se prepara para recibir a más de 1.500 deportistas con la Pontevedra Catro Picos y la nueva 4Pontes

Ballardo marca el camino para el Pontevedra CF en Ferrol: «Si no haces tus deberes, da igual lo que pase»

Ballardo marca el camino para el Pontevedra CF en Ferrol: «Si no haces tus deberes, da igual lo que pase»

Crece la formación superior pero todavía perduran las brechas laborales y sociales

Creadores emergentes convierten la facultad de Bellas Artes en un feudo artístico por San Ero

Creadores emergentes convierten la facultad de Bellas Artes en un feudo artístico por San Ero
Tracking Pixel Contents