Crece la formación superior pero todavía perduran las brechas laborales y sociales

El municipio de Pontevedra cuenta con una población adulta más formada que las generaciones anteriores, aunque esa mejora no se reparte por igual ni garantiza las mismas oportunidades laborales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del Censo Anual de Población muestran que 30.071 personas de 15 y más años tienen educación superior, el 41,2% del total. La formación universitaria, que incluye grados, licenciaturas, másteres y doctorados, alcanza a 21.975 vecinos, el 30,1%.

El avance educativo se aprecia sobre todo en las generaciones jóvenes y adultas. Más de la mitad de la población de entre 25 y 49 años cuenta con estudios superiores, con máximos del 59,1% entre los 25 y 29 años, del 58% entre los 30 y 34, y del 57,9% entre los 40 y 49. La proporción cae con fuerza entre los mayores. Solo el 25,4% de quienes tienen entre 70 y 79 años alcanza ese nivel, porcentaje que baja al 17,6% entre los 80 y 89 y al 10,3% a partir de los 90.

La otra cara de esa brecha generacional aparece en los niveles educativos más bajos. En el conjunto de la población mayor de 15 años, quienes tienen primaria o menos representan el 11,8%. Entre los 80 y 89 años son casi la mitad, el 49,2%, y entre los mayores de 90 alcanzan el 64,7%. La estadística refleja así el salto educativo de las últimas décadas y el contraste entre quienes crecieron antes y después de la expansión de la enseñanza secundaria, la FP y la universidad.

La relación con los estudios en curso confirma que la formación sigue concentrada en las edades más jóvenes. En Pontevedra hay 8.967 personas de 15 y más años cursando algún tipo de enseñanza, el 12,3% de la población. Entre los 15 y 19 años estudia el 90%, proporción que baja al 53,8% entre los 20 y 24 y al 19,7% entre los 25 y 29. A partir de los 30, la continuidad formativa cae de manera progresiva.

Entre quienes siguen estudiando, el bloque más numeroso corresponde a los grados universitarios de hasta 240 créditos, diplomaturas y equivalentes, con 2.560 personas, el 28,5% del total de estudiantes. Le siguen bachillerato y estudios similares, con 1.376 personas; la FP superior, con 1.178; la FP media, con 901; y cuarto de ESO, con 876. La universidad mantiene así un peso destacado tanto en la formación alcanzada como en los estudios que se cursan actualmente.

Mercado laboral

La formación también marca diferencias claras en el mercado laboral. En Pontevedra hay 72.053 personas mayores de 16 años. De ellas, 34.738 están ocupadas, 4.075 paradas, 16.254 son pensionistas, 11.654 se encuentran en otra situación de inactividad y 5.332 figuran como estudiantes. La tasa de paro sobre la población activa se sitúa en el 10,5%, aunque el nivel educativo cambia mucho el resultado. Entre quienes tienen educación superior, el 66,4% está ocupado y el paro activo baja al 7,2%. Entre quienes no pasan de primaria o carecen de estudios, la ocupación se queda en el 11,7% y el paro sube al 17,5%.

Los mejores indicadores se concentran en los niveles formativos altos. La FP superior presenta una ocupación del 68,2% y un paro activo del 9,9%. Los grados universitarios de más de 240 créditos alcanzan un 70,4% de ocupación y un 5,2% de paro. En los másteres y especialidades sanitarias, la ocupación llega al 78%, mientras que entre quienes tienen doctorado el paro activo baja al 4,3%. La FP superior aparece especialmente vinculada al empleo, aunque la edad y la composición de cada grupo aconsejan interpretar la comparación con prudencia.

Sexo

El avance educativo tampoco borra la desigualdad entre hombres y mujeres. Las pontevedresas presentan más estudios superiores que los hombres, con un 43,5% frente al 38,5%. En la formación universitaria la distancia también favorece a ellas, con un 32,9% frente al 26,8%. Sin embargo, su posición laboral es peor. Entre la población mayor de 16 años, trabaja el 51% de los hombres y el 45,8% de las mujeres. El paro activo alcanza el 8,7% en ellos y el 12,2% en ellas.

La edad ordena buena parte de la relación con la actividad. Entre los 16 y 19 años, el 85,2% aparece como estudiante y solo el 3,5% trabaja. Entre los 25 y 29 años, la ocupación sube al 62,7%. Los porcentajes más altos se concentran entre los 40 y 49 años, con niveles próximos al 80%. A partir de los 55 empieza el descenso y, desde los 65, la estadística queda dominada por las pensiones.

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El conjunto de los datos dibuja una ciudad más formada, especialmente entre las generaciones jóvenes y adultas, donde estudiar se asocia a más empleo y menos paro. Pero también muestra que la educación no elimina por sí sola las desigualdades. La edad, el sexo y el origen siguen condicionando las oportunidades, incluso en un contexto de mejora clara del nivel formativo.