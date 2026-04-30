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30 euros por participante

«Concilia Marín Verán» ofrece 300 plazas a niños de 3 a 12 años

El plazo se abre el día 4 y los campamentos serán en julio y agosto en el CEIP Sequelo, en la Casa de Cultura de Mogor y en el CEIP de Seixo

La alcaldesa, María Ramallo, con niños de una edición anterior.

La alcaldesa, María Ramallo, con niños de una edición anterior. / FdV

R. P

Marín

El Concello de Marín pone en marcha el programa «Concilia Marín Verano 2026», una iniciativa destinada a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el período estival, consistente en campamentos de día que se celebran en julio y en agosto, por quincenas, y que suman en total 300 plazas. Ofrece actividades educativas, lúdicas y de sensibilización en igualdad de género, con el objetivo de proporcionar a las crianzas un espacio de ocio seguro y enriquecedor durante las vacaciones de verano.

El programa está dirigido a niños de 3 a 12 años, nacidos entre los años 2014 y 2023 (ambos incluidos), escolarizados en el curso 2025-2026 y empadronados en Marín. En el caso de quedar plazas vacantes, se podrá valorar la participación de otras solicitudes. Las actividades se desarrollarán en distintos turnos entre los meses de julio y agosto en los siguientes espacios: en el CEIP Sequelo :1-15 de julio, 75 plazas; 17-31 de julio, 75 plazas; 3-14 de agosto, 50 plazas; 17-31 de agosto, 50 plazas. En la Casa de Cultura de Mogor: 17-31 de julio, 25 plazas, y en el CEIP de Seixo, del 3 al 14 de agosto, con 25 plazas.

El programa se desarrollará de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.30 horas. Además, se ofrece el servicio Plan Madruga de 7.30 a 9.00 horas. El coste del programa se establece en 30 euros por participante. Están previstas bonificaciones para víctimas de violencia de género, personas con discapacidad igual o superior al 33%, familias numerosas y familias en riesgo de exclusión social derivadas por los servicios municipales

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El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 4 al 22 de mayo. Las solicitudes deberán realizarse obligatoriamente por vía electrónica a través de la sede electrónica del Concello de Marín y será preciso contar con certificado electrónico. La adjudicación de las plazas dará prioridad a los colectivos con especial protección social. El pago deberá realizarse entre los días 1 y 5 de junio, mediante domiciliación bancaria, pasarela de pago online o presencialmente en la Tesorería municipal.

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