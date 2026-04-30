El Concello presenta a los vecinos su proyecto para el núcleo urbano de Vilalonga

El Concello de Sanxenxo convoca para hoy jueves a los vecinos de Vilalonga a una reunión informativa en la que se presentará una propuesta de ordenación del núcleo urbano de la villa. El encuentro estará presidido por el alcalde, Telmo Martín, que estará acompañado por miembros del gobierno y técnicos que expliquen. Será a las 20.00 horas en el colegio Cruceiro y se expondrán las claves de la propuesta de ordenación y se podrán realizar las consultas que consideren oportunas. La presentación contará con planos e imágenes. Tras la reunión, los vecinos que quieran conocer detalles concretos de la propuesta podrán acudir a la oficina de Medio Ambiente y solicitar cita para ser atendidos por un técnico que le pueda resolver sus dudas.

El Concello explica que «quiere conocer la opinión de los vecinos de la parroquia sobre la propuesta para valorar la posibilidad de llevarla a cabo».