Abre el plazo del Vilaverán con 400 plazas para la conciliación

El Concello de Vilaboa abrirá del 4 al 26 de mayo el plazo de inscripción para una nueva edición del Vilaverán, su programa de conciliación familiar para las vacaciones estivales. La iniciativa oferta 400 plazas para niños y niñas de 3 a 14 años, distribuidas en turnos de 15 días durante los meses de julio y agosto, y se desarrollará entre el Colexio Plurilingüe de Riomaior y la Casa de Cultura.

El programa mantiene dos opciones horarias para adaptarse a las necesidades de las familias: una ordinaria, de 9.00 a 14.00 horas, y otra ampliada, de 7.30 a 15.30 horas. Los precios oscilarán entre 40 y 60 euros por quincena, con matrícula gratuita para las familias usuarias de los Servicios Sociales municipales. En la baremación tendrán prioridad los menores empadronados en Vilaboa, los escolarizados en centros del municipio y los hijos de familias que trabajen en el término municipal, además de víctimas de violencia de género, familias monoparentales y menores con distintos grados de discapacidad.

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El campamento combinará actividades lúdicas y formativas de lunes a viernes, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral durante el verano. La programación mantendrá una de sus señas de identidad, la apuesta por propuestas al aire libre y en contacto con la naturaleza, aprovechando los recursos y espacios del municipio. El Concello publicará las listas provisionales el 5 de junio y las definitivas, el 11 de junio.