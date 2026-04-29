Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Decreto AlquileresRolls Royce chinaTromba de agua VigoGimnasios Low Cost VigoConvenio MetalDesguace FastnetGallego Forbes lujoMural Lula Goce Baiona
instagramlinkedin

Conciertos

El Troneira Fest reivindica la fuerza de la música independiente

El festival celebrará su tercera edición los días 1 y 2 de mayo con dos jornadas dedicadas al punk, el hardcore y el rock independiente

R. P.

Pontevedra

La plaza de toros de San Roque se convierte los días 1 y 2 de mayo en punto de encuentro para la escena alternativa gallega con la celebración de la tercera edición del Troneira Fest. El festival vuelve a Pontevedra con dos jornadas de punk, hardcore y rock directo, una propuesta de identidad propia que apuesta por la música de base, el espíritu comunitario y la energía del directo.

El cartel reúne este año a Albert Fish, Clavo, Commando 9MM, Engra, Gli Ultimi, Patada 87, Rifle, Suicidas y The Youths. La organización presenta esta edición sin confirmaciones pendientes ni entradas por tramos, reforzando una filosofía alejada de los macrofestivales y más próxima al «hazlo tú mismo», a la escena independiente y a la relación cercana con el público.

Noticias relacionadas

El Troneira Fest se ha consolidado en pocos años como una de las propuestas más reconocibles del circuito alternativo pontevedrés. Frente a los eventos de gran escala, su apuesta pasa por un formato concentrado, una programación especializada y un ambiente de comunidad alrededor de sonidos que van del punk clásico al hardcore, el rock urgente y las guitarras de actitud callejera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents