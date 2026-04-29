El Troneira Fest reivindica la fuerza de la música independiente

La plaza de toros de San Roque se convierte los días 1 y 2 de mayo en punto de encuentro para la escena alternativa gallega con la celebración de la tercera edición del Troneira Fest. El festival vuelve a Pontevedra con dos jornadas de punk, hardcore y rock directo, una propuesta de identidad propia que apuesta por la música de base, el espíritu comunitario y la energía del directo.

El cartel reúne este año a Albert Fish, Clavo, Commando 9MM, Engra, Gli Ultimi, Patada 87, Rifle, Suicidas y The Youths. La organización presenta esta edición sin confirmaciones pendientes ni entradas por tramos, reforzando una filosofía alejada de los macrofestivales y más próxima al «hazlo tú mismo», a la escena independiente y a la relación cercana con el público.

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El Troneira Fest se ha consolidado en pocos años como una de las propuestas más reconocibles del circuito alternativo pontevedrés. Frente a los eventos de gran escala, su apuesta pasa por un formato concentrado, una programación especializada y un ambiente de comunidad alrededor de sonidos que van del punk clásico al hardcore, el rock urgente y las guitarras de actitud callejera.