Tramos del Lérez tienen hidrocarburos y metales en «concentraciones elevadas»

Portos de Galicia llevó a cabo muestreos de los fondos del río Lérez hasta en tres ocasiones, en 2016, 2020 y 2024, con análisis en hasta 45 puntos de la desembocadura del río, desde el Club Naval hasta Praceres, con el fin de determinar la calidad de los sendimentos. En la mayor parte de los casos, la Xunta calificó esos lodos de categoría A, lo que permitiría su vertido de nuevo en el mar, en su caso ante la ría de Arousa. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de dar luz verde definitiva a ese dragado, pone en duda de esa «calidad óptima» del fondo de la ría.

Su exigencia de que se elaboren nuevos estudios al respecto ha levantado una nueva polvareda entre la Consellería do Mar y el Gobierno central, ya que supone retrasar aún más una actuación que comenzó a elaborarse en 2010. Pero lo cierto es que en esas tres campañas de análisis se detectaron diversos metales pesados y otros elementos de modo que «no puede garantizarse ausencia de contaminación significativa por este tipo de compuestos» al remover los fondos del río.

Así se detalla en el último informe del ministerio, que provocó las quejas de la conselleira, Marta Villaverde el pasado viernes, si bien no llegó a desvelar el contenido de esa documentación. En concreto, el Estado dice que «la caracterización simplificada realizada no permite llevar a cabo una clasificación fiable de la totalidad del sedimento a dragar, y teniendo en cuenta que no puede garantizarse ausencia de contaminación significativa por este tipo de compuestos en la zona, al observarse en parte del sedimento muestreado en 2024 concentraciones elevadas de TBTs (tributil estaño) e hidrocarburos C10-C40 (empleados en la elaboración de pinturas para barcos, por ejemplo). Así, teniendo en consideración estos aspectos y el elevado volumen de material (más de 500.000 metros cúbicos) que se propone verter al mar, la nueva caracterización completa que se lleve a cabo (consideración previa), deberá incluir el análisis de todos los elementos y compuestos». Además, se han encontrado mercurio, en especial en una fosa que, ante su alta presencia, se ha decidido no dragar.

Con los estudios de 2016 considerados caducados se acude a los realizados en 2020. Al respecto, se indica que «los resultados de los análisis realizados determinan que la concentración de cobre en la muestra de un punto y las concentraciones de sobre uy zinc en otra superan el nivel de acción A, por lo que el sedimento representado por estas muestras se clasifica como de categoría B. La concentración de mercurio en la muestra citada fosa supera el nivel de acción B, y los ensayos de embriogénesis de erizo realizados con la citada muestra determinan que esta es ecotóxica, por lo que el sedimento representado por esta muestra se clasifica como de categoría C».

Añade que «el promotor Portos de Galicia) calcula las concentraciones medias ponderadas de los elementos analizados por zonas, concluyéndose que ninguna supera el nivel de acción A para la mayoría de zonas, clasificándose el material como de categoría A. Sin embargo, la concentración media de mercurio estimada para el sedimento existente en la fosa del canal de acceso al puerto, supera el nivel de acción B, por lo que el sedimento existente en esta zona se clasifica como de categoría C».

Ya en 2024 «se lleva a cabo una nueva caracterización sedimentaria del material a draga». Fue un estudio simplificado al disponer de los datos de 2020. «Así, se define un número de estaciones de muestreo igual a la tercera parte de las estaciones muestreadas en la caracterización de 2020 (19)» y se concluye que «muestran que las concentraciones de los elementos/compuestos analizados en la mayoría de muestras no superan el nivel de acción, clasificándose como de categoría A»

Pero «el promotor determina que la concentración de TBT (tributil estaño) en una muestra supera el nivel de acción A, clasificándose como de categoría B. Sin embargo, la concentración media de estos mismos elementos estimada para esta zona (puerto de Pontevedra) no supera nivel de acción A, por lo que el material en esta zona se clasifica también como de categoría A». En otro punto de análisis «se supera el nivel de acción B y su concentración de hidrocarburos C10-C40 supera el umbral para la consideración de sedimento no peligroso, concluyéndose que el sedimento representado por la estación donde se obtuvo esta muestra (Foso 35) no se dragará». «Finalmente, aunque el promotor indica que la concentración de los elementos/compuestos analizados en la muestra representativa del sedimento existente en el Foso 19) no superan el nivel de acción A, los boletines analíticos presentados muestran que las concentraciones de mercurio y TBT superan el nivel de acción A , clasificándose este material como de categoría B». Cualquier otra categoría que no sea la A impide devolver esos sedimentos al mar y tendrían que ser tratados en tierra, de ahí la exigencia de un nuevo estudio.

Ya en su día Portos descartó tratamientos en tierra por razones logísticas y económicas, entre otras, aunque también es cierto que Costas del Estado rechazó también su aprovechamiento. El último informe ministerial recuerda que «el Servicio Provincial de Costas en Pontevedra informó a Portos de Galicia que el material no resultaba apto para su aporte a playas».

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La Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) presentó numerosas alegaciones al plan de dragado de Portos al entender que «resulta ineficaz y provocaría daños de gravedad en los sectores pesquero y marisquero de la ría». También alerta de la «falta de rigor a la hora de recoger y analizar las muestras de los sedimentos a dragar al limitar la recogida a las zonas superficiales, sin hacer análisis de las muestras la mayor profundidad, y por la decisión de dejar en el canal del Lérez (sin dragar) aquellas que por su elevada contaminación consideran peligrosas». Denuncia también que «el proyecto no aborda las causas que provocan la acumulación de sedimentos en el río (lo que va a llevar al fracaso del dragado, por efímero), no se van dragar todos los sedimentos existentes en el canal y tendrá incidencia negativa en los bancos marisqueros, concluimos en la necesidad de dejar en suspenso un proyecto costoso e ineficaz, que va a ser pan para hoy y hambre para mañana», señala el directivo de APDR, Antón Masa.