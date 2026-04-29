Pontevedra se prepara para recibir a más de 1.500 deportistas con la Pontevedra Catro Picos y la nueva 4Pontes

Más de 1.500 deportistas tomarán Pontevedra el fin de semana del 9 y 10 de mayo con dos citas que combinan ciclismo de montaña y carrera a pie. La ciudad acogerá la undécima edición de la Pontevedra Catro Picos, ya consolidada como una referencia de la BTT en Galicia, España y Portugal, y estrenará la 4Pontes, una nueva prueba de running que nace para responder a la creciente demanda de corredores.

La 4Picos se celebrará el sábado 9 de mayo con un recorrido de casi 130 kilómetros por los montes que rodean la ciudad y con la previsión de superar los 1.000 participantes. La principal novedad será el cambio de salida, que dejará su ubicación habitual en el Pazo de Congresos para trasladarse a la zona de las facultades, en el campus universitario de Pontevedra. La organización avanza, además, que será la última edición con el formato actual, antes de una evolución del recorrido prevista para 2026, aunque «manteniendo la esencia de la prueba».

Los ciclistas podrán optar por las modalidades de dos o cuatro picos, de forma individual, por parejas o en equipos de tres personas. La cita contará también con proyección exterior por la presencia de creadores de contenido especializados, como Biclab.

El domingo 10 de mayo llegará el turno de la 4Pontes, con distancias de 5, 10 y 15 kilómetros. Su trazado se plantea como una especie de «gravel de running», a medio camino entre el asfalto, los senderos y los caminos de grava. El recorrido pasará por Monte Porreiro, el entorno de la UNED y la Illa das Esculturas, y espera acercarse a los 500 participantes.

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La organización, a cargo de Global Deporte, movilizará a más de 150 personas, con Protección Civil de Pontevedra, Vilaboa, Caldas y Moraña, además de más de un centenar de voluntarios. Las inscripciones para la 4Picos y la 4Pontes cerrarán el domingo 3 de mayo a las 23.59 horas.