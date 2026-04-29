Poio alega contra una reforma de Costas que ve lesiva para el sector del mar

El Pleno del Concello de Poio aprobó por unanimidad las alegaciones municipales al anteproyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas. El Concello sostiene que la reforma planteada por el Gobierno central no garantiza adecuadamente la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, vulnera el principio de jerarquía normativa y resulta contraria a la Ley de Costas en materia de concesiones y prórrogas ordinarias y extraordinarias.

Las alegaciones municipales advierten también de una posible vulneración de la distribución competencial, al entender que determinadas materias corresponden a la administración autonómica, así como del principio de seguridad jurídica. El Concello señala, además, que los cambios proyectados pueden afectar a situaciones jurídicas ya consolidadas y limitar derechos adquiridos conforme a la normativa vigente.

El documento incluye alegaciones específicas por el impacto que la reforma podría tener sobre la acuicultura y el marisqueo. El Concello considera que someter las concesiones de cultivos marinos, bateas y marisqueo al régimen de concurrencia competitiva previsto en la Directiva de Servicios supone una «supragarantía injustificada» por parte del Estado, que iría más allá de lo exigido por la Unión Europea. Según el acuerdo plenario, esa interpretación pondría en riesgo un sector primario considerado estratégico para la cohesión territorial y social, la protección del medio ambiente y la garantía de los consumidores.

Proyectos municipales

Durante la misma sesión, el pleno aprobó una operación de crédito de 480.000 euros destinada a ejecutar mejoras en varios proyectos municipales. Según explicó el alcalde, Ángel Moldes, esta fórmula permitirá «sortear» las limitaciones que establece el Gobierno central al uso de los remanentes municipales y financiar actuaciones en la avenida da Barca, en Casalvito y en Vilariño.

En el caso de la avenida de A Barca, el Concello prevé atender afecciones detectadas durante la ejecución de las obras con el objetivo de mejorar la calidad del proyecto. En Casalvito, la actuación permitirá ampliar el proyecto para responder a un exceso de medición derivado de cesiones voluntarias de vecinos, que harán posible ensanchar el camino. También se instalarán camisas para dar servicio a 44 usuarios con traídas de agua particulares, de forma que, en caso de rotura, puedan reponer sus tuberías sin necesidad de volver a romper el vial. En Vilariño, la operación permitirá atender igualmente un exceso de medición en la pista polideportiva.

El alcalde defendió la situación económica del Concello y aseguró que la operación de crédito responde a la necesidad de convertir fondos disponibles en inversiones. Según los datos citados en el pleno, un informe de Tesorería sitúa el volumen de endeudamiento en 5,8 millones de euros en diciembre de 2025, frente a los 7,9 millones de diciembre de 2022, mientras que los fondos líquidos actuales ascienden a 4 millones de euros. El ahorro neto en 2025 fue de 937.236 euros y el resultado presupuestario, de 482.027 euros.

Inventario de caminos

El pleno también aprobó inicialmente, y por unanimidad, el primer Inventario de Caminos del Municipio. El documento recoge 750 viales municipales, con una longitud total de más de 200 kilómetros, y será sometido ahora a exposición pública durante dos meses. El objetivo es que la vecindad pueda revisar el inventario, comprobar posibles omisiones y presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

La concelleira responsable explicó que el documento es fruto de diez meses de trabajo técnico y de atención a los vecinos. También animó a la ciudadanía a consultar el inventario durante el periodo de exposición pública y recordó que las oficinas municipales estarán disponibles para quienes no utilicen herramientas digitales.

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La sesión incluyó además la desaprobación de las actuaciones de un diputado provincial por no apoyar en la Diputación de Pontevedra las ayudas del Plan Extra que permitirán construir el Centro de Mayores de Campelo. La propuesta salió adelante con los votos del gobierno local (10 a favor y 7 en contra). Desde el ejecutivo municipal se defendió esta «llamada de atención» al considerar que el diputado no respaldó una ayuda de más de 800.000 euros para un proyecto considerado estratégico.