El palco acuático del río Umia, de nuevo en el aire para las fiestas de verano

La instalación del escenario sobre el río Umia para las próximas fiestas de verano de Caldas de Reis vuelve a estar en el aire. Augas de Galicia ha rechazado la autorización solicitada por el Concello al apreciar posibles riesgos ambientales y de seguridad en una zona inundable, aunque el gobierno local defiende que el montaje puede ser compatible con la protección del entorno si se aplican las medidas técnicas necesarias.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, sostiene que los informes realizados en 2024 por técnicos del propio organismo autonómico constataron que el palco no provocó daños en el dominio público hidráulico ni en la vegetación de ribera. «La realidad ya demostró que es compatible con el río, lo que corresponde es facilitar soluciones, no levantar barreras», señala.

Noticias relacionadas

El Concello de Caldas asegura que cumplirá todas las condiciones ambientales, técnicas y de seguridad que se le exijan y anuncia que seguirá explorando vías para recuperar un elemento que considera ligado a la identidad festiva de la villa. «No hablamos solo de un escenario, hablamos de uno de los grandes iconos de nuestras fiestas», afirma Fariña.