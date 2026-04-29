Ofrecen realojos y nuevas viviendas a los expropiados por el plan de San Mauro

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, quiso lanzar ayer una vez más un mensaje de tranquilidad a los afectados por el plan de expropiaciones para adquirir suelo residencial en la zona de San Mauro y A Parda en el que levantar en el futuro unas 2.000 viviendas, en su mayor parte protegidas.

Estos vecinos están en pie de guerra desde hace semanas y esgrimen documentos en los que aparecen valoraciones muy bajas, de dos euros por metro cuadrado de finca y de diez en el caso de las viviendas. Ante estas quejas, Allegue garantizó ayer en Sanxenxo, a donde acudió a activar un plan similar, pero de 350 viviendas, que los afectados por las expropiaciones recibirán «compensaciones adecuadas».

Según sus explicaciones, aquellas personas que pierdan su vivienda podrán optar a un realojo, bien en edificios colectivos o en viviendas unifamiliares que se construirán en el ámbito. Incluso, la Xunta contempla encargarse directamente de edificar estas viviendas si así lo prefieren los propietarios.

En el caso de titulares de terrenos sin vivienda, la Administración asegura que serán atendidos durante el proceso expropiatorio, que aún no se ha iniciado. La conselleira quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y aseguró que se mantendrá una comunicación directa con los vecinos para resolver cualquier duda que pueda surgir a lo largo del proceso.

El colectivo, además de unirse para tener más fuerza y realizar diversas medidas de presión, ha puesto en marcha también una recogida de firmas y fondos en la web change.org que el la tarde de ayer sumaba ya cerca de 500 seguidores. En ella denuncian que «recibimos notificaciones que dicen que estamos ‘afectados’, pero no dicen cuánto, cómo ni por qué. Si queremos respuestas, el sistema nos castiga obligándonos a viajar a Santiago, como si la administración local no tuviera la responsabilidad de informar a sus ciudadanos en su propia casa», en referencia también al Concello.

Por su parte, el PP local ya ha comenzado a trabajar en desactivar este frente de oposición a la Xunta y su portavoz municipal, Rafa Domínguez, ha convocado a los vecinos a una reunión abierta que se celebrará el próximo jueves 7 de mayo, a las 19.00 horas, en el Centro Leste, con el objetivo de «escuchar de primera mano sus necesidades e inquietudes». Domínguez enmarca este encuentro en «a voluntad del PP de Pontevedra de mantener una interlocución directa y permanente con los vecinos afectados por un proyecto de gran relevancia para el futuro de la ciudad», un plan de suelo residencial que los populares califican de «actuación estratégica que permitirá dar respuesta a una de las principales necesidades de la actualidad: ampliar la oferta de vivienda y favorecer el crecimiento ordenado».

El presidente local del PP promete «recoger personalmente todas las demandas, inquietudes y propuestas de los residentes y propietarios de la zona para trasladárselas a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, con el afán de que puedan ser analizadas y tenidas en cuenta en el desarrollo del proyecto urbanístico de 2.000 viviendas».

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Hace unos días era el PSOE el que se reunía con estos propietarios y apelaba «al sentido común de la conselleira para que ofrezca una solución justa a unos vecinos que le piden cosas absolutamente razonables y que, además, a pesar de que les quitan sus propiedades, muestran toda la comprensión y toda la disposición del mundo para sentarse a hablar», decía su portavoz, Iván Puentes, tras el encuentro.