Bisutería
Nueve finalistas del área «Diseña una joya para tu madre»
Pontevedra
El certamen «Diseña una joya para tu madre» cuenta con nueve finalistas del área pontevedresa en su XVI edición. Los seleccionados son Luc Dios Alonso, Mireia Batallán Pla, Érika Aparicio Vilavedra, Vera Torres Aldao, Sofía Pacios Pereira, María Peña Rodríguez, Borja da Silva Montoya, Xabier Garrido González y Lola Castiñeiras Otero. Sus diseños forman parte de los 80 finalistas gallegos, de los que saldrán 12 premiados. La gala será el 1 de mayo en el CGAC.
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El eclipse solar del 12 de agosto espera una «avalancha de visitantes» en la comarca de Pontevedra
- Hospitalizada una joven de 20 años tras accidentarse de madrugada en la N-640 en Cuntis
- La víctima del atropello mortal en la PO-531 fue arrastrada por el camión cerca de 300 metros
- Un conductor triplica la tasa de alcohol e intenta comerse el papel con el resultado del test en Pontevedra
- El Estado detecta «discrepancias» en los análisis de mercurio de la Xunta para el dragado de la ría de Pontevedra