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Nueve finalistas del área «Diseña una joya para tu madre»

R. P.

Pontevedra

El certamen «Diseña una joya para tu madre» cuenta con nueve finalistas del área pontevedresa en su XVI edición. Los seleccionados son Luc Dios Alonso, Mireia Batallán Pla, Érika Aparicio Vilavedra, Vera Torres Aldao, Sofía Pacios Pereira, María Peña Rodríguez, Borja da Silva Montoya, Xabier Garrido González y Lola Castiñeiras Otero. Sus diseños forman parte de los 80 finalistas gallegos, de los que saldrán 12 premiados. La gala será el 1 de mayo en el CGAC.

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