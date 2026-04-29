Nuevas salidas a Tambo y Ons para aprovechar el puente de mayo

Las islas de Tambo y Ons volverán a contar con conexiones marítimas durante el puente de mayo. La naviera Mar de Ons ha programado salidas especiales para facilitar las visitas a ambos enclaves de la ría de Pontevedra y del Parque Nacional das Illas Atlánticas, con excursiones guiadas y plazas disponibles desde varios puertos de la provincia.

La primera de las rutas será a Tambo, con salida el viernes 1 de mayo desde el puerto de Combarro. La excursión tendrá una duración superior a tres horas e incluirá una visita guiada por este espacio natural situado en plena ría de Pontevedra. El barco partirá a las 9.15 horas y el regreso desde la isla está previsto a las 14.00 horas.

La oferta se completa con nuevas conexiones a la isla de Ons, uno de los destinos más demandados de las Rías Baixas en primavera. El viernes 1 de mayo habrá viajes desde Bueu y Portonovo, mientras que el sábado 2 las salidas se realizarán desde Sanxenxo y Portonovo. También en este caso las excursiones incluirán visita guiada.

La compañía atribuye esta ampliación de servicios a la demanda prevista para el puente del Día del Trabajador. La responsable comercial de Mar de Ons, Silvia Torres, señala que «Tambo vuelve a posicionarse como una de las propuestas más demandadas en estas fechas, despertando un gran interés por parte del público local». La naviera prevé mantener nuevas rutas a este enclave los días 16 y 17 de mayo, aunque siempre condicionadas por la meteorología.

Torres destaca también el peso de Ons dentro de la programación de la empresa asegurando que «Destinos como la Isla de Ons continúan siendo un referente dentro de la oferta de la naviera, especialmente en periodos como este puente, gracias a su combinación de naturaleza, rutas y gastronomía».

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Los billetes para ambas excursiones ya están disponibles a través de la web de Mar de Ons. Los menores de cinco años podrán viajar gratis. En el caso de Tambo, será necesario tramitar previamente una autorización gratuita. Para visitar Ons también se requiere permiso de la Xunta de Galicia, aunque la naviera recuerda que los interesados deberán contactar directamente con la compañía, ya que la central de reservas autonómica no permite obtener autorizaciones para usuarios hasta el 15 de mayo.