El Museo de Pontevedra inaugura una exposición inédita de Mercedes Ruibal y Agustín Pérez Bellas

Más de un centenar de obras de Mercedes Ruibal y Agustín Pérez Bellas establecerán desde este jueves un diálogo artístico inédito en el Museo de Pontevedra. La exposición Arte en pareja. Mercedes Ruibal-Agustín Pérez Bellas, que se inaugura mañana a las 19.00 horas en el Edificio Castelao, podrá visitarse hasta el 28 de junio y coincide con el centenario del nacimiento de la pintora pontevedresa.

La muestra, comisariada por Cristina Villaverde Ruibal, propone una lectura conjunta de dos trayectorias marcadas por su relación matrimonial, pero también por una clara autonomía creativa. Reúne 58 piezas de Ruibal, entre óleos, dibujos y acrílicos, y 57 de Pérez Bellas, en su mayoría tintas, además de álbumes, carteles, fotografías, libros dedicados, diseños gráficos, discos y material documental.

El recorrido revisa las distintas etapas de ambos artistas y subraya el papel de Ruibal como una figura central en la renovación plástica gallega desde finales de los años cincuenta. La directora del Museo, Ángeles Tilve, destacó que es la primera exposición que la institución dedica a la pintora nacida en Xeve, «una de las mujeres que a finales de los años 50 va a propiciar la renovación plástica gallega».

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La exposición también recupera obras poco conocidas vinculadas al compromiso social y político de Ruibal, así como la energía expresiva de Pérez Bellas, arquitecto, pintor, poeta y narrador vigués. El proyecto se completa con las jornadas Teciendo pinturas, previstas para el 28 de mayo y el 19 de junio.