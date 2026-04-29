La Línea de bus 'Conecta Rural' de Pontevedra triunfa con 300 usuarios en dos semanas

Cerca de 300 viajeros han utilizado en sus dos primeras semanas de funcionamiento la línea gratuita Conecta Rural, el servicio de autobús impulsado por la Diputación de Pontevedra para comunicar los núcleos de Portas, Moraña y Campo Lameiro con sus cabeceras municipales y con la ciudad de Pontevedra. El proyecto, concebido como una respuesta práctica a los problemas de movilidad en el rural y al reto demográfico, ofrece transporte diario de lunes a viernes, con varias frecuencias y paradas en todas las parroquias de estos tres municipios.

El balance inicial deja una media de unos 150 usuarios por cada una de las dos rutas habilitadas. La primera conecta Portas con Pontevedra y la segunda enlaza Campo Lameiro y Moraña con la capital provincial. Ambas incluyen paradas en puntos estratégicos como el Hospital Montecelo, los juzgados de A Parda o Campolongo, donde se ubican edificios administrativos de la Xunta.

El presidente de la Diputación, Luis López, comprobó el funcionamiento del servicio durante un viaje simbólico entre Portas y Pontevedra, acompañado por los alcaldes de los tres municipios implicados: Ricardo Martínez, de Portas; José Luís Gómez, de Moraña; y Carlos Costa, de Campo Lameiro. Tras el recorrido, López destacó la «excelente acogida» de una iniciativa que, a su juicio, demuestra que el servicio responde a una necesidad real de la población.

«En quince días contamos con casi 300 usuarios, alrededor de 150 en cada línea», señaló el presidente provincial, que consideró que la puesta en marcha del programa «fue un acierto». López subrayó que el transporte gratuito está siendo utilizado tanto por personas mayores que necesitan acudir a consultas médicas como por jóvenes que se desplazan a estudiar a Pontevedra. Entre los casos recogidos durante la visita citó el de dos vecinos que viajaban al Hospital Montecelo para realizar una prueba médica y el de una universitaria que emplea el autobús varias veces por semana para acudir al campus.

La línea une Portas, Moraña y Campo Lameiro con Pontevedra y permite acceder a Montecelo, A Parda y Campolongo. / FdV

El servicio comenzó a funcionar el pasado 13 de abril y se mantendrá, como plan piloto, hasta el primer trimestre de 2027. La Diputación asume la organización y la financiación del programa, que cuenta con un presupuesto de 478.000 euros y para el que la administración provincial obtuvo una subvención de medio millón de euros. La Xunta de Galicia y los concellos participantes colaboraron en el diseño de los itinerarios.

La línea de Portas dispone de 13 paradas y cuatro expediciones por sentido. Las salidas hacia Pontevedra están fijadas a las 7.15, 9.30, 11.30 y 13.30 horas, mientras que los regresos se realizan a las 8.15, 10.30, 12.30 y 14.30 horas.

En el caso de Campo Lameiro, el recorrido cuenta con siete paradas y tres servicios de ida, a las 8.15, 11.40 y 15.10 horas, además de tres vueltas a las 7.35, 11.00 y 14.30 horas. La misma línea pasa por Moraña, donde hay cinco paradas, con salidas hacia Pontevedra a las 6.30, 10.00 y 13.30 horas y retornos a las 9.05, 12.30 y 16.00 horas.

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El proyecto fue seleccionado entre las cien mejores propuestas presentadas en España y busca mejorar la conexión de los municipios rurales con servicios básicos como la sanidad, la administración o la actividad educativa. «La gente lo usa para ir a la farmacia, al médico o para venir a la capital de la provincia», afirmó López, que definió la iniciativa como «una manera de afrontar el reto demográfico con hechos» y como «una herramienta real para mejorar la calidad de vida» de los vecinos del rural.