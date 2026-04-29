Empleo
La Lanzadera Nómada de Marín impulsa la inserción laboral
30 participantes han pasado ya por una iniciativa centrada en el empleo y el contacto con empresas
H. D.
Marín
La Lanzadera de Empleo Nómada de Marín acompaña actualmente a 16 personas desempleadas en la mejora de su empleabilidad, dentro de un programa por el que ya han pasado 30 participantes y en el que seis han logrado incorporarse al mercado laboral por cuenta ajena. La iniciativa combina orientación laboral, inteligencia emocional, herramientas digitales, actualización del currículo, preparación de entrevistas y contacto con empresas. Sus participantes, mayores de 27 años y con perfiles formativos diversos, buscan su primer empleo o una nueva oportunidad profesional. Sonia González destacó «la implicación, el trabajo en equipo y la actitud proactiva» del grupo.
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