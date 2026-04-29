Jóvenes de toda España, en el campus de voluntariado Costa Azul

El concello de Poio será por tercer verano consecutivo sede de uno de los campus de voluntariado de la Xunta de Galicia, dentro de la campaña Acción de Verán. El campo Costa Azul se desarrollará entre el 23 de julio y el 3 de agosto y ofrecerá 15 plazas para jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de toda España, con actividades centradas en la protección del medio ambiente, la limpieza del litoral y la concienciación ambiental.

El programa incluirá acciones de ecolimpieza por tierra y mar en playas como Lourido, Combarro o Chancelas, además de actividades en kayak y SUP, uso de drones, talleres, visitas culturales y propuestas de ocio responsable. La concelleira de Xuventude, Tamara González, destaca que esta iniciativa consolida a Poio como destino de ecoturismo juvenil y permite contribuir a la conservación del patrimonio natural gracias al trabajo voluntario de los participantes.

Noticias relacionadas

El Concello subraya además el valor social de una propuesta que combina formación, convivencia y compromiso ambiental. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web xuventude.xunta.es.