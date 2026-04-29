Poio
Jóvenes de toda España, en el campus de voluntariado Costa Azul
El concello de Poio será por tercer verano consecutivo sede de uno de los campus de voluntariado de la Xunta de Galicia, dentro de la campaña Acción de Verán. El campo Costa Azul se desarrollará entre el 23 de julio y el 3 de agosto y ofrecerá 15 plazas para jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de toda España, con actividades centradas en la protección del medio ambiente, la limpieza del litoral y la concienciación ambiental.
El programa incluirá acciones de ecolimpieza por tierra y mar en playas como Lourido, Combarro o Chancelas, además de actividades en kayak y SUP, uso de drones, talleres, visitas culturales y propuestas de ocio responsable. La concelleira de Xuventude, Tamara González, destaca que esta iniciativa consolida a Poio como destino de ecoturismo juvenil y permite contribuir a la conservación del patrimonio natural gracias al trabajo voluntario de los participantes.
El Concello subraya además el valor social de una propuesta que combina formación, convivencia y compromiso ambiental. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web xuventude.xunta.es.
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El eclipse solar del 12 de agosto espera una «avalancha de visitantes» en la comarca de Pontevedra
- Hospitalizada una joven de 20 años tras accidentarse de madrugada en la N-640 en Cuntis
- La víctima del atropello mortal en la PO-531 fue arrastrada por el camión cerca de 300 metros
- Un conductor triplica la tasa de alcohol e intenta comerse el papel con el resultado del test en Pontevedra
- El Estado detecta «discrepancias» en los análisis de mercurio de la Xunta para el dragado de la ría de Pontevedra