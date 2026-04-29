Educación
El IES Ponte Caldelas gana el certamen Reimagina la Ciencia
El IES Ponte Caldelas ha sido elegido ganador en Galicia del certamen Reimagina la Ciencia, una iniciativa impulsada por Novartis y Big Van Ciencia para acercar la investigación clínica en cáncer al alumnado de secundaria y bachillerato. El centro obtuvo el reconocimiento autonómico con el proyecto «Caldelartix», en el que los estudiantes explican las terapias oncológicas de precisión y las fases de un ensayo clínico recurriendo al humor, a un lenguaje cercano y a referencias al mundo de los videojuegos.
La final reunió por primera vez de forma simultánea a estudiantes de Galicia, Cataluña, Madrid y Andalucía, conectados en una gala multi-sede en la que se presentaron los doce proyectos finalistas. En Galicia, el acto contó con la participación del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Castaño, encargado de entregar el premio autonómico y clausurar la gala. La cita permitió compartir los trabajos seleccionados y poner en valor el talento joven en la divulgación científica.
El reconocimiento destaca la capacidad del alumnado de Ponte Caldelas para traducir contenidos científicos complejos a formatos creativos, comprensibles y atractivos para otros jóvenes. El certamen busca fomentar vocaciones científicas y mostrar cómo la investigación clínica, los ensayos y las terapias de precisión contribuyen al avance de nuevos tratamientos frente al cáncer, una enfermedad que sigue situando a la investigación como una herramienta clave.
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