«Hay quien cuelga la bata o se va al extranjero», advierten los médicos

No hay horizonte por el momento para que se ponga fin a la huelga de médicos y facultativos por el Estatuto marco a nivel nacional, lo que volverá a provocar este mes suspensiones de consultas, cirugías y un nuevo impacto sobre las listas de espera. Así lo reconoció este miércoles Enrique Marra, portavoz del sindicato Simega en Pontevedra, que sitúa el conflicto en la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad y en unas condiciones laborales que, asegura, afectan directamente a la calidad asistencial.

Además, el sindicato médico reclama a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia una defensa activa en todos los ámbitos institucionales, de un Estatuto propio para médicos y facultativos, que reconozca las particularidades de la profesión y permita una regulación adecuada de sus funciones, derechos y responsabilidades. Así consta en la formalización de la convocatoria de huelga.

«Una más. Ya llevamos en este año febrero, marzo y abril, y esto parece que va a continuar porque las posturas del ministerio no se mueven», señaló Enrique Marra sobre las jornadas de huelga convocadas a nivel nacional.

Según el representante sindical, los avances han sido «prácticamente nulos» y siguen sin abordarse las dos reclamaciones principales del colectivo: un estatuto propio para médicos y facultativos y una mesa de negociación específica.

Considera que el Ministerio debe reconsiderar su posición ante una protesta que, según afirma, cuenta con un respaldo muy amplio. «No puede tener a prácticamente el 100% de los médicos en contra en todo el país y seguir por la misma línea. Sin los médicos no hay medicina», afirmó.

Subrayó que el conflicto no es solo laboral, sino también asistencial, ya que la sobrecarga de trabajo, la falta de profesionales y el deterioro de las condiciones laborales repercuten en los pacientes. «Si nuestra carga de trabajo disminuye y nuestras condiciones son mejores, podremos hacer las cosas con mucha más calidad», explicó.

El portavoz de Simega vinculó la reclamación de un estatuto propio con la seguridad clínica. «Estamos luchando por nuestras reivindicaciones profesionales y laborales, pero todo esto va a repercutir en los pacientes», recordó.

En cuanto a los efectos de la huelga, reconoció que se traducen en consultas suspendidas, intervenciones aplazadas y aumento de las listas de espera. «No tenemos otra manera de protestar. No nos han dejado otra salida», lamentó.

También alertó de la situación en Atención Primaria, donde la falta de profesionales y las condiciones actuales dificultan la asistencia. «La gente no quiere trabajar en estas condiciones. Hay médicos que cuelgan la bata o se van al extranjero», señaló.

Las movilizaciones continuarán si no hay avances, con nuevas jornadas previstas para mayo y junio. Marra aseguró que el seguimiento en Pontevedra es «muy alto» y lo situó entre el 80% y el 90% del personal que puede secundar la huelga.

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Según la Consellería de Sanidade, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, el paro en las jornadas del lunes y del martes supuso la anulación de 2.436 actos médicos: 65 cirugías, 1.998 consultas hospitalarias, 293 consultas de Atención Primaria y 80 pruebas (excluidas las de laboratorio).