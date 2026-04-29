La Guardia Civil presenta el dispositivo de La Vuelta Femenina

La Guardia Civil establecerá un amplio dispositivo de seguridad y protección con motivo del desarrollo de La Vuelta Femenina, que comienza el domingo en Marín. Con el objetivo de presentar este operativo, se celebrará un acto oficial de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial el sábado día 2, a las 18.00 horas, en la Plaza de España de Pontevedra.

En su recorrido por Galicia desde Marín las participantes «recorren numerosas vías abiertas al tráfico donde será fundamental garantizar la seguridad tanto de los participantes como del conjunto de usuarios de la carretera», detalla la Guardia Civil.

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El equipo está integrado por 45 guardias civiles de la Agrupación de Tráfico, de los cuales 15 son mujeres. Durante el desarrollo de la prueba, los motoristas de la Agrupación de Tráfico utilizarán un sistema de señalización mediante banderas para informar a los usuarios de la vía.