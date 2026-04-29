Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
La Policía Local acudió sobre las 20.50 horas al puente sobre el río en las inmediaciones de la calle Rosalía de Castro, alertada por un aviso de que una persona había caído al agua
Una brutal paliza es la principal hipótesis que se maneja en la investigación policial abierta a raíz de la muerte de un joven que fue localizado sobre las 21.00 horas del martes en el río de Os Gafos en Pontevedra. La víctima fue encontrada en estado crítico y murió tras su traslado al Hospital Montecelo.
El Concello informaba el martes de que la Policía Local acudió sobre las 20.50 horas a una pasarela de madera sobre el río en las inmediaciones de la calle Rosalía de Castro, alertada por un aviso de que una persona había caído al agua.
Ya en el punto, una vez retirada del río, los servicios sanitarios atendieron a la víctima y procedieron a su inmediato traslado al Hospital Montecelo, pero finalmente no se pudo recuperar y falleció.
Las mismas fuentes añaden que la Policía Nacional también se personó en el lugar de los hechos y procedió a la detención de otra persona presente en la zona, si bien la Comisaría aún no lo ha confirmado oficialmente.
En la recopilación de testimonios recogidos en el lugar se constató que el fallecido presentaba heridas compatibles con una paliza y que después habría sido abandonado en el río.
Fue localizado por ciudadanos que paseaban a esa hora por la senda fluvial que recorre el río cerca de su desembocadura y algunas fuentes apuntan a que algún testigo dijo haber visto una pelea instantes antes.
El puente donde apareció el cuerpo tiene una de sus barandillas de madera rota, precintada con cinta policial.
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