Denuncian un punto de menudeo en las inmediaciones de A Barca

No falla: cada atardecer empieza el movimiento en el Camiño da Ruza de San Salvador de Poio. Cuando el sol se pone, esta calle apartada de todo movimiento habitual de la transitada Avenida da Barca recibe la visita de jóvenes, y no tan jóvenes, que se dan cita en lo que, según denuncian los vecinos de la zona, se ha convertido en un nuevo punto de «menudeo» de drogas.

No sería la primera vez que en este lugar se dan este tipo de actividades, como ya se han denunciado en más ocasiones sobre ambos extremos del puente de A Barca, en las rotondas tanto del margen de Poio como de Pontevedra. «Pero ahora ya llevan tiempo haciéndolo aquí, porque la verdad es que es el lugar ideal: apartado y casi sin gente», afirman los vecinos, ya que esta cuestión es la comidilla de los barrios tanto de A Barca como de A Caeira, por ser un punto físico de separación entre ambos.

Algunos de ellos, de hecho, se pusieron en contacto con la Guardia Civil, «pero nos invitaron a que pusiéramos una denuncia», a lo que no se atreven por miedo a represalias. «Lo que no tiene explicación es que todo San Salvador ya sepa lo que hay aquí y que no se haga una ronda. Con un poco de vigilancia sería suficiente, porque se puede ver el intercambio de paquetitos».

Y es que, precisamente, los vecinos achacan la proliferación de este tipo de actividades a la falta del turno de tarde de Policía Local en el municipio durante meses, «porque ha habido ahí un margen de horas sin cubrir durante un tiempo del que se han aprovechado los delincuentes», en referencia a las horas vespertinas hasta las diez de la noche, momento en que actúa la Guardia Civil.

Hay que recordar que en Poio hay un conflicto laboral enquistado entre la Policía Local y el Concello, por falta de personal, al que se está intentando poner solución. En abril se han incorporado al cuerpo dos auxiliares, de modo que actualmente son 11 trabajadores en activo, lo que ha permitido recuperar estas últimas semanas el desaparecido horario de tarde. Además, el gobierno local anunció que en junio ya habrá un total de 20 efectivos, lo que debería mejorar la situación.

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En todo caso, durante todo el año en horario nocturno, a partir de las citadas diez de la noche (cuando termina el turno de la Policía Local), la competencia policial corresponde a la Guardia Civil.