Combarro recrea la huella de Colón

Poio volverá a mirar a su pasado los días 8 y 9 de mayo con la celebración de la XII edición del Día de Colón, una cita ya consolidada en el calendario local que convierte a Combarro en un gran escenario histórico y festivo. El Concello organiza la programación junto a las asociaciones Combrus, Leucoíña y Vides Novas, con una propuesta pensada para vecindad y visitantes.

La celebración mantiene como eje central la divulgación de la teoría que vincula a Cristóbal Colón con Poio, Portosanto y San Salvador, pero lo hace desde un formato abierto, popular y participativo. Durante dos jornadas, la villa acogerá actividades de ambientación medieval, música en directo, animación de calle, mercado artesanal, representaciones teatrales y propuestas para todos los públicos.

El alcalde, Ángel Moldes, destacó que el Día de Colón permite combinar historia, tradición, cultura y dinamización económica. Según explicó, la fiesta busca reforzar el conocimiento sobre la figura de Colón y su posible relación con el municipio, al tiempo que contribuye a atraer público a Combarro fuera de la temporada alta y a impulsar la actividad de la hostelería y el comercio local.

La presentación de esta edición se realizó en el parque de Ánkar, un espacio que desde hace meses tiene a Colón y su carabela como protagonistas. Moldes subrayó que este lugar se ha convertido en punto de encuentro para muchas familias y sirve también como puerta de entrada simbólica a la historia que Poio reivindica, muy cerca del Museo de Cristóbal Colón, en Portosanto.

El regidor agradeció la implicación de las asociaciones y colectivos que hacen posible la celebración. Señaló que el Día de Colón crece año tras año y defendió que esa implicación es clave para seguir consolidando una fiesta que aspira a ser cada vez más reconocible dentro y fuera del municipio.

La programación arrancará el viernes 8 de mayo, a las 19.30 horas, con la llegada de la nao Santa María, con Colón y su tripulación, a la Praza da Chousa. En este espacio se instalará el mercado medieval y habrá juegos tradicionales. A continuación se celebrará el pregón, a cargo de Mundo Nores, y la jornada se cerrará con una exhibición de cetrería y bailes medievales de la Asociación Leucoíña.

El sábado 9 de mayo, la actividad comenzará a las 11.00 horas en la Praza da Chousa con talleres demostrativos de canteros, cesteras, palilleras y rederas, clases de esgrima medieval y mercado artesanal. En paralelo, la Praia do Padrón acogerá exhibiciones y talleres de tiro con arco.

A lo largo del día, las calles se llenarán de música y animación con Vides Novas, la Escola de Música Tradicional de Poio, Os Mendigos, As Pandereiteiras do Ronsel, Os Queimatasas y Os Vikingos. También habrá bailes medievales con la Asociación Leucoíña y teatro itinerante a cargo de Moura Teatro.

Los más pequeños tendrán un espacio propio con la Festa dos Meninos, que comenzará a las 11.30 horas e incluirá zona infantil. La mañana se completará con exhibiciones de esgrima histórica y cetrería, mientras que por la tarde continuarán el tiro con arco y los juegos tradicionales, organizados por el Grupo de Carnaval Samieira.

Noticias relacionadas

La cita más esperada llegará a las 18.30 horas con la Xusta Medieval, uno de los grandes reclamos del programa. Después, la fiesta continuará con el concierto de Os Mendigos, a las 20.00 horas, y concluirá a las 21.00 horas con un espectáculo medieval de fuego que pondrá el broche final a dos días de actividades en los que Combarro volverá a reivindicar la historia, la tradición y la participación vecinal como señas de identidad.