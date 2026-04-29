El BNG pide una reforma integral de la N-541 en Cerdedo Cotobade

La reforma integral de la N-541 a su paso por Cerdedo Cotobade vuelve a situarse en el foco político por los problemas de seguridad vial que arrastra este tramo. El BNG ha registrado iniciativas en las Cortes para exigir al Gobierno central un plan de actuación que incluya una auditoría completa de la carretera y medidas concretas en los puntos de mayor riesgo.

La senadora Carme da Silva sostiene que se trata de «una de las carreteras más peligrosas del Estado», con un trazado sinuoso, tráfico pesado y varios puntos conflictivos. La formación recuerda accidentes graves registrados en los últimos años, como el siniestro mortal de Nochebuena de 2022 o el reciente atropello en Calvelo.

El BNG reclama la renovación del asfaltado con materiales antideslizantes, la corrección de peraltes, medidas de calmado de tráfico en Cerdedo, una pasarela peatonal en Calvelo y mejoras en Tenorio, Cutián y Cádavo. También pide reforzar la iluminación entre Viascón, A Longa, Barbeitos, Sacos, Dorna y Pedre.

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