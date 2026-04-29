Ballardo marca el camino para el Pontevedra CF en Ferrol: "Si no haces tus deberes, da igual lo que pase"

La pelea por el playoff pasa este sábado por A Malata. El Pontevedra CF afronta el derbi ante el Racing de Ferrol con la convicción de que el margen de error se reduce y de que cada punto puede marcar diferencias en una clasificación cada vez más apretada. Facu Ballardo, fichaje granate del pasado mercado de invierno, fue el encargado de trasladar este miércoles el sentir del vestuario tras su importante gol ante el Celta Fortuna, que firmó el 1-1 final en Pasarón.

«Estamos bien, con ilusión y con muchas ganas», aseguró el centrocampista argentino, que destacó que el equipo prepara la semana «a conciencia» ante un mes que, en su opinión, «va a marcar una gran diferencia». Para Ballardo, el duelo en Ferrol es «clave» tanto por el rival como por el momento de la temporada.

El futbolista, que necesitó un periodo de adaptación física antes de asentarse en el once, restó importancia a su protagonismo individual. «No es que yo juegue de titular o no; es el equipo. A día de hoy estamos ahí por todos y por el trabajo que estamos haciendo», afirmó. Su gol ante el filial celeste reforzó su peso en el grupo, aunque el argentino insistió en mirar hacia adelante.

Ballardo también puso el foco en la afición del Pontevedra CF, que volverá a acompañar al equipo con una amplia presencia en A Malata. «Tenemos esa responsabilidad de enganchar a la gente, de meterlos ahí, de soñar con la posibilidad de entrar en el playoff», señaló. Más de 400 seguidores granates estarán en Ferrol, un respaldo que el vestuario considera decisivo: «Para nosotros es apoyo, es aire. Cuando estamos cansados miramos y no paran de animar».

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Sobre el Racing de Ferrol, Ballardo advirtió que será «un partido muy duro» ante un rival que aún conserva opciones matemáticas de playoff. La receta, dijo, pasa por no distraerse con otros resultados. «Si no haces tus deberes, da igual lo que pase en los demás partidos», concluyó.