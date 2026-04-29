La aventura australiana de Rosendo Salvado llega hoy al Museo con Valentín Carrera

El escritor y periodista Valentín Carrera (Ponferrada, 1958) presenta hoy miércoles, a las 19.00 horas, en el Museo de Pontevedra su novela ‘El mundo desde abajo’, obra ganadora del Primer Premio Altaïr de Literatura de Viajes. En el acto estará acompañado por el escritor Manel Loureiro.

Tras su paso por la Feria del Libro de Sant Jordi, Carrera regresa esta semana a Galicia con dos presentaciones. La primera se celebra hoy en Pontevedra, y la segunda será mañana jueves, también a las 19.00 horas, en la Librería Trama de Lugo.

‘El mundo desde abajo’ relata la vida del explorador y benedictino gallego Rosendo Salvado a partir de su primer viaje a Australia, emprendido junto al benedictino catalán José Serra. Ambos fundaron la misión de New Norcia, en Australia Occidental, un enclave que ha llegado hasta nuestros días y que constituye uno de los episodios más singulares de la presencia gallega en Oceanía.

La expedición partió de Gravesend, en Londres, en septiembre de 1845, a bordo de la fragata «Elizabeth», y llegó a Fremantle el 7 de enero de 1846, tras cuatro meses de travesía. A partir de entonces comenzó la verdadera aventura de Salvado: remontó el curso del Swan River, se adentró en el «bush» australiano, aprendió las hablas aborígenes y trató de comprender la vida, las costumbres y la visión del mundo de los pueblos indígenas.

En 1846, el misionero benedictino fundó la misión de New Norcia en Australia, que perdura hasta la actualidad.

Aquel primer viaje, lento, incierto y peligroso, fue el inicio de una existencia marcada por la exploración y el compromiso. Salvado cruzó hasta diez veces los océanos entre Europa y Australia y desarrolló una actividad poco común para su tiempo: fue misionero, organista, médico, homeópata, antropólogo y defensor de los derechos humanos. Frente a la lógica colonial dominante, destacó por su respeto hacia las culturas indígenas, su oposición a la esclavitud, su defensa de la educación y su sensibilidad hacia la igualdad de la mujer.

Carrera subraya en su relato la vigencia de Salvado como humanista ilustrado, una figura que no se limitó a viajar a las antípodas, sino que intentó mirar el mundo desde otro lugar. Más que imponer una cultura o una religión, buscó comprender «al Otro», aprender su lengua e integrarse en sus tradiciones.

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El título del libro remite precisamente a ese cambio de perspectiva. ‘El mundo desde abajo’ alude a Australia, el hemisferio sur que los mapas europeos han situado tradicionalmente «abajo», pero también a una forma de contar la historia desde los márgenes geográficos y sociales, cuestionando el punto de vista dominante.