Alumnos de Criminología, de prácticas en la Guardia Civil de Pontevedra
Son ocho estudiantes de la Universidade de Santiago, de la Isabel I de Castilla y de la UNED
R. P.
La Guardia Civil de Pontevedra acoge hasta desde el día 6 y hasta este jueves a ocho alumnos que realizan prácticas académicas externas en su Comandancia. Se trata de ocho estudiantes de cuarto curso de Criminología: dos de la Universidade de Santiago de Compostela, cinco de la UNED y una de la Universidad Isabel I Castilla.
Se confeccionó un programa de actividades de cuatro semanas de duración, durante las cuales el alumnado recibió formación sobre las misiones realizadas por distintas Unidades de la Guardia Civil y forma de llevarlas a cabo, desde el momento de la primera intervención hasta que todo el proceso policial y de investigación finaliza, incluyendo la participación en juicio penal.
Concretamente, la formación correspondió, fundamentalmente, a las siguientes especialidades: Centro Operativo de Servicios, Unidad Orgánica de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, de Tráfico, de Protección de la Naturaleza, equipos Viogén, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, de Seguridad y conducciones del Centro Penitenciario de A Lama en Pontevedra y de Psicología de la Guardia Civil.
Los estudiantes protagonizaron una visita guiada por parte de los responsables de Instituciones Penitenciarias a la cárcel pontevedresa y acudieron a un juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra
Además, se le plantearon diversos supuestos prácticos, con distinto grado de complejidad, por parte de los responsables de algunas de esas unidades.
Según detalla la Comandancia, los alumnos confesaron que "la experiencia les había resultado muy gratificante, y que al estar estos días con nosotros alguno se lleva una idea distinta de lo que pensaban de la Institución antes de conocernos".
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