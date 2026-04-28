Las viviendas de uso turístico ya suman el 52% de las plazas de alojamiento en la ría de Pontevedra

La orilla norte de la ría de Pontevedra se ha convertido en uno de los puntos de Galicia con mayor implantación de las viviendas de uso turístico (VUT). Pese a los controles aplicados en los últimos meses a esta actividad y a su legalización, su número no deja de crecer y en la actualidad, más de la mitad de las plazas de alojamiento en Pontevedra, Sanxenxo y Poio corresponde a las VUT. Así se pone de manifiesto en el Rexistro de Empresas de Actividades Turísticas de Galicia (REAT) de la Xunta correspondiente al mes de abril.

A las puertas del verano y tras una Semana Santa soleada que ya abrió la temporada de visitas a la ría, este registro señala que Pontevedra suma a día de hoy 4.290 plazas totales de alojamiento turístico, con hoteles, hostales, turismo rural, apartamentos y, por supuesto, viviendas de uso turístico. Y estas últimas concentran el 56%, 2.402.

En Poio, las plazas totales son 4.789 y el 62,5% corresponden a las VUT: 2.993. Por su parte, Sanxenxo encabeza no solo el listado en la provincia, sino en toda Galicia. Dispone oficialmente, según la Xunta, de 34.388 plazas de alojamiento de todo tipo y justo la mitad, 17.176 son camas en viviendas de uso turístico, una modalidad que en la pasada Semana santa alcanzó una ocupación del 80%, por encima del 74% de las opciones más convencionales.

En hoteles, según el registro autonómico de abril, hay 8.216 plazas en Sanxenxo, casi 1.150 en pensiones, más de 2.630 en apartamentos turísticos y 5.140 en campings. Todos ellos suman 17.212 camas, apenas 36 más que las VUT.

Aviturga, la asociación que agrupa a los propietarios de estas viviendas en Galicia, con sede precisamente en Sanxenxo, insiste en defender este sistema. Su presidenta, Dulcinea Aguín, asegura que «la elección de este modelo no es casual. La flexibilidad en las fechas, la posibilidad de viajar con mascotas, la comodidad de tener cocina propia y espacio para convivir suma en un momento en el que la inflación obliga a medir cada euro sin renunciar a la calidad. Las familias buscan sentirse como en casa, y las VUT les ofrecen exactamente eso: autonomía, privacidad y una experiencia humana frente a otro tipo de formatos».

Y tampoco escapa a la polémica que relaciona las VUT con los elevados precios de la vivienda en general al reducir la oferta: «Pese al ruido, pese al estigma, pese a las dificultades administrativas que siguen complicando la vida a quienes gestionan estos alojamientos, los datos vuelven a poner las cosas en su sitio: la demanda es sólida, consciente y creciente. La gente elige las VUT porque funcionan, porque responden a lo que hoy se necesita para viajar en familia, y porque permiten disfrutar de las Rías Baixas sin que la factura se dispare».

En el caso de las VUT del municipio capitalino, están diseminadas por todo el centro urbano pontevedrés, aunque deban cumplir la normativa municipal al respecto: viviendas unifamiliares (casas), edificios completos de viviendas, primeras plantas o bajos siempre y cuando estos tengan un uso comercial y no de tipo residencial. Estas condiciones, que incluso fueron avaladas a nivel judicial tras la denuncia de un particular, nacieron con el fin de garantizar la convivencia vecinal y el descanso, especialmente en las comunidades de propietarios.

Para que una vivienda de uso turístico pueda operar en Galicia debe cumplir los requisitos y condiciones que regula un decreto autonómico aprobado en 2017. Esto le permitirá inscribirse en el REAT y comenzar a funcionar, pero necesita, además, contar con el visto bueno del concello en el que se ubique el apartamento. En este caso del de Pontevedra.

Hay especial preocupación sobre la gentrificación (desplazamiento de la población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo, en este caso con fines turísticos) con respecto al casco histórico de Pontevedra. Según los últimos datos facilitados por el Concello, de mediados de 2024, en la zona monumental había 90 viviendas de uso turístico, que representaban el 6,10 % del total (1.462 viviendas), según el censo.

Y es una realidad que en esta parte de la ciudad se están llevando a cabo numerosas rehabilitaciones que tienen como objetivo la construcción de una modalidad de hostales, conocidos como «hostel», así como bloques enteros de pisos de uso turístico, que sí se acogerían a la normativa municipal.

Terras de Pontevedra, sexta de las 18 áreas gallegas con más visitas

Santiago, Vigo y O Salnés, especialmente Sanxenxo, A Coruña y Lugo fueron en 2025 las cinco áreas turísticas gallegas con más demanda hotelera, ya que suman más del 70% de las visitas en toda la comunidad.

Por detrás, y muy cerca de Lugo, aparece Terras de Pontevedra, que engloba al interior de la comarca más Poio y Marín, sin incluir a Sanxenxo. El pasado año generó más del 6% de toda la demanda hotelera de Galicia, por delante de otras doce áreas (en total son 18), como la Mariña Lucense, la Costa da Morte, Ferrol, Ourense o la Ribeira Sacra, entre otras. Además, en el último año solo creció la demanda en ocho de estas 18 áreas y Pontevedra es una de ellas, con una mejoría de 11,5%, mientras que bajó en O Salnés un 7% y un 3% menos en Vigo.

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Así se refleja en el balance de 2025 de Turismo de Galicia, que detalla que los hoteles de la ciudad recibieron el pasado año a 218.000 turistas, poco menos que Ourense y casi el doble que Ferrol La estancia media de los visitantes en estos establecimientos y alojamientos de la ciudad fue de 1,47 días, el índice más bajo de las siete urbes gallegas, encabezadas por Lugo con 2,11 jornadas de media.