Sanxenxo recibe 3,5 millones de la Xunta para impulsar vivienda pública

La Xunta y el Concello de Sanxenxo han dado un nuevo paso para ampliar la oferta de vivienda pública en el municipio. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde, Telmo Martín, firmaron este martes un convenio que permitirá al gobierno local acceder a un préstamo de 3,5 millones de euros del Fondo de Cooperación autonómico para adquirir suelo en Vilalonga.

El terreno se corresponde con el ámbito SU27, situado en Xuncablanca, en la parroquia de Vilalonga, y cuenta con una superficie aproximada de 80.000 metros cuadrados. La previsión es que en este espacio puedan construirse unas 350 viviendas, la mayoría de ellas protegidas, dentro de una actuación que la Xunta tramitará como Proyecto de Interés Autonómico (PIA).

El mecanismo acordado establece que el Concello comprará los terrenos, en su mayor parte propiedad de la Sareb, y posteriormente los pondrá a disposición de la Xunta. A partir de ahí, la Administración autonómica asumirá la delimitación y tramitación del PIA, una figura que permitirá agilizar los plazos para desarrollar el suelo residencial.

El préstamo concedido al Concello será sin intereses y se devolverá en ocho anualidades, con una cuota fija de 437.500 euros. Telmo Martín valoró la firma como un paso importante para responder a la demanda de vivienda en Sanxenxo, aunque señaló que el Concello seguirá trabajando en nuevas medidas para facilitar el acceso residencial a vecinos y trabajadores del municipio.

La conselleira explicó que la actuación de Vilalonga busca dar respuesta no solo a las necesidades de las personas empadronadas en Sanxenxo, sino también de quienes trabajan en el municipio y tienen dificultades para encontrar una vivienda habitual y permanente. Allegue subrayó que se trata de «otro paso adelante» para seguir construyendo vivienda protegida en una localidad donde el acceso residencial resulta especialmente complejo.

El ámbito elegido se sitúa en un entorno próximo a Dena, a la ría de Arousa y a infraestructuras como la autovía do Salnés. La Xunta destaca que se trata de una zona con viabilidad urbanística y en un área ya consolidada, lo que facilita su incorporación a la estrategia autonómica de desarrollo de suelo residencial.

La previsión que maneja la Consellería es iniciar cuanto antes los trámites una vez que el Concello materialice la adquisición y cesión del suelo. El calendario apunta a la aprobación definitiva del PIA en 2026, a la licitación del remate de la urbanización en 2027 y a la posibilidad de simultanear la urbanización y la edificación del ámbito en 2028.

El proyecto de Vilalonga se suma a otras actuaciones ya en marcha en Sanxenxo. La Xunta tiene licitada la redacción del proyecto y la construcción de 25 viviendas de promoción pública en Noalla, en una parcela cedida por el Concello. El plazo de presentación de ofertas para esta actuación finaliza hoy, miércoles.

Además, Xunta y Concello trabajan en la cesión de otro solar en As Cunchas, donde está prevista la construcción de 40 viviendas públicas en régimen de alquiler, destinadas a menores de 36 años. Con estas dos actuaciones, Sanxenxo ya tenía encaminadas 65 viviendas de promoción pública antes de incorporar el nuevo desarrollo previsto en Vilalonga.

Noticias relacionadas

La operación se enmarca en la Estrategia Galega de Solo Residencial y convertirá el ámbito de Xuncablanca en el decimocuarto Proyecto de Interés Autonómico que la Xunta impulsa en Galicia. La Administración autonómica mantiene abierto hasta el 15 de octubre el plazo para que los concellos soliciten ayudas del Fondo de Cooperación para vivienda protegida, dotado este año con 8,6 millones de euros, así como otro fondo específico para rehabilitación del patrimonio construido, con 3 millones.