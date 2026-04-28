La rehabilitación del Pazo de Lourizán usará madera gallega de frondosas

El Consello da Xunta aprobó ayer el acuerdo de colaboración con la Universidade da Coruña (UDC) para promover el empleo de madera gallega de frondosas en el proyecto de rehabilitación y cambio de usos en el Pazo de Lourizán. El acuerdo entre la Xunta y la UDC reforzará la cooperación, promoverá la innovación y la transferencia de conocimiento en los ámbitos de la arquitectura y el paisajismo con un abanico de actividades que incluyen desde apoyo técnico, seminarios y exposiciones hasta un concurso de diseño. El plan de acciones incluye tanto el edificio como su entorno y el convenio estará en vigor hasta diciembre de 2027.