El PSOE califica de «infantil» una propuesta del PP para reprobar a Agís

El grupo municipal socialista de Poio ha calificado de «infantil» una propuesta del alcalde, Ángel Moldes, para que el pleno municipal de hoy martes «desapruebe» la abstención en el pleno de la Diputación del Plan de Infraestructuras por parte del diputado provincial y portavoz socialista Gregorio Agís. Para el PSOE, esta propuesta «constituye un hecho sin precedentes: un alcalde utilizando el pleno municipal para presentar una moción contra el portavoz del principal partido de la oposición. No es una iniciativa política seria. Es una rabieta en toda regla».

Añade que «Poio tiene problemas demasiado importantes como para que su alcalde dedique el tiempo a redactar mociones dignas de un alumno de parvulario». Según los socialistas, «Moldes debería asumir de una vez que la oposición existe, que fiscalizar al gobierno es una obligación democrática y que no todo se resuelve haciendo teatro en el pleno».

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Señalan también que «el alcalde debería superarlo. Hay terapias que pueden ayudar a gestionar mejor la frustración política», señalan desde el PSdeG-PSOE, que califican la moción como «un ejercicio de infantilismo institucional impropio de un alcalde».