Los orígenes del Cementerio de San Mauro, en la revista del Museo

La Diputación ha publicado el número correspondiente a las anualidades 2020-2022 de la revista científica ‘Él Museo de Pontevedra’. Es el número 65 de esta publicación que se edita desde 1942 y que reúne trabajos de investigación relacionados con los ámbitos de la arqueología, el patrimonio, el arte, la documentación y los propios fondos del Museo de Pontevedra.

Los arqueólogos Juan Manuel Abascal y Rafael Rodríguez publican un artículo sobre grafitos cerámicos documentados en campañas arqueológicas promovidas por la diputación en el yacimiento de A Lanzada (Sanxenxo). Dos artículos se centran en aspectos relacionados con el patrimonio arquitectónico. Fátima Martínez Gómez y Mateo Fontán Couto realizan una aproximación histórico-artística al contexto de creación del cementerio pontevedrés de San Mauro, inaugurado en 1882, y al rico patrimonio funerario que alberga. Por su parte, Rafael Vallejo documenta la trayectoria histórica y el proceso de privatización de la Casa Barroca de Combarro (Poio), un inmueble expropiado en 1973 para albergar el Museo do Mar.

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En el ámbito de la documentación, Pedro López publica el manuscrito de ‘Las cruces de piedra en Pontevedra’, un texto de 1964 de Enrique Fernández Villamil que describe la historia de los principales cruceros del casco urbano de la ciudad.