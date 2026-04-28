Las obras para destapar el Gafos comenzarán el 11 de mayo por Alcalde Hevia

Las obras para destapar el tramo urbano del río Gafos en Campolongo ya tienen fecha de inicio. El Concello prevé comenzar los trabajos el próximo 11 de mayo por la zona de Alcalde Hevia, el punto más alejado de los colegios del barrio, con el objetivo de reducir las molestias en el entorno escolar y ordenar la intervención en función de la actividad lectiva.

El concelleiro César Mosquera explicó este martes que la planificación de la obra tendrá muy en cuenta la presencia de centros educativos en la zona. Por ese motivo, los trabajos más próximos a los colegios se reservarán para el verano, cuando no haya clases, y se adoptarán medidas específicas para garantizar que el barrio pueda seguir funcionando durante la ejecución de la actuación.

La intervención forma parte del proyecto de renaturalización del Gafos, que permitirá recuperar para la ciudad un tramo del río cubierto desde hace más de medio siglo por la urbanización de Campolongo. La actuación se desarrollará entre Alcalde Hevia y Xeneral Rubín y creará un parque fluvial en pleno centro urbano, con zonas de estancia, paseo, vegetación autóctona y nuevos pasos peatonales sobre el cauce.

Uno de los primeros trabajos será la renovación de los colectores de aguas residuales. La obra no se limitará a retirar la cubierta de hormigón que oculta el río, sino que incluirá también la sustitución y mejora de infraestructuras vinculadas al saneamiento, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental del cauce y evitar vertidos.

Mosquera reconoció que le habría gustado que la obra empezase antes, aunque señaló que la demora administrativa puede acabar teniendo un efecto positivo. Según explicó, ejecutar una actuación de esta complejidad en los meses de diciembre, enero o febrero habría provocado más dificultades y molestias, mientras que el inicio en primavera y la concentración de los trabajos más sensibles en verano permitirán avanzar en mejores condiciones.

El proyecto está considerado una de las mayores actuaciones de renaturalización acometidas en Pontevedra. La obra fue adjudicada a la UTE formada por Covsa y EC Casas por algo más de 4,1 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución aproximado de un año. La actuación permitirá crear una nueva zona verde de unos 21.000 metros cuadrados en Campolongo.

El destape afectará a unos 550 metros lineales de río y liberará alrededor de 3.800 metros cuadrados de cauce actualmente cubierto. Para ello será necesario retirar miles de metros cúbicos de hormigón, parte del cual se reutilizará en la configuración de los nuevos itinerarios peatonales del parque fluvial. El proyecto contempla además zonas inundables para amortiguar posibles crecidas y reforzar la respuesta del entorno ante lluvias intensas.

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La actuación incluirá también nuevas pasarelas peatonales, un mirador, áreas de estancia y mejoras en la conectividad interna del barrio. El Concello defiende que se trata de una obra singular y especialmente compleja, con pocos precedentes tanto en el Estado como en Europa. "Estamos abriendo camino”, resumió Mosquera, que subrayó el carácter pionero de una intervención llamada a transformar la relación de Campolongo con el Gafos y a devolver visibilidad a un río oculto durante décadas.