Memoria y reivindicación en Marín

CC.OO. celebró este martes el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con un acto reivindicativo ante el monolito de las víctimas del Villa de Pitanxo, en Marín, donde realizó una ofrenda floral y leyó el manifiesto «Mucho que reivindicar, mucho que mejorar en Seguridad y Salud Laboral».

El sindicato volvió a recordar a los 21 marineros fallecidos en el naufragio y reivindicó su memoria como símbolo de la lucha contra la siniestralidad laboral, denunciando que cada año mueren más de 700 trabajadores en España y cerca de 50 en Galicia.

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CC.OO. reclamó a patronal y administraciones, especialmente a la Xunta, que sitúen la prevención de accidentes graves y mortales como una prioridad absoluta, y criticó además la campaña contra el denominado absentismo laboral, al considerar que criminaliza a trabajadores con problemas de salud.