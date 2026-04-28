Manuel Quiroga, más allá del violín

Manuel Quiroga pervive a media voz en su Pontevedra natal. Da nombre al conservatorio, está en las salas del Museo, en algunos retratos, en unas cuantas partituras, en la memoria más fiel de quienes todavía lo pronuncian como se pronuncian los nombres importantes; no ocupa el estruendo de los grandes mitos populares, pero 65 años después de su muerte su figura sigue ahí, como esas músicas que parecen haberse apagado y, sin embargo, continúan resonando mucho después de la última nota.

Autorretrato del violinista de 1946. / MUSEO DE PONTEVEDRA

Tal vez por eso su historia encierra una paradoja. Pocas ciudades pueden decir que vieron nacer a uno de los grandes violinistas del primer tercio del siglo XX y, al mismo tiempo, pocas conviven con una memoria tan discreta de una figura semejante. Porque Manuel Quiroga fue mucho más que el músico al que un accidente truncó la carrera. Antes de esa herida tuvo una vida deslumbrante. Después de ella, otra más silenciosa, pero no menos reveladora.

Recibimiento a Quiroga en Pontevedra en 1911. / MUSEO DE PONTEVEDRA

Nacido en Pontevedra en 1892, Quiroga salió pronto de los márgenes de la ciudad para entrar en una geografía mucho más amplia. Su talento lo llevó a Madrid y después a París, donde en 1911, con solo 19 años, obtuvo el primer premio de violín del Conservatorio. Era una conquista excepcional. Solo otro español, Pablo Sarasate, lo había logrado antes. Aquel reconocimiento no fue una promesa, sino una confirmación. Quiroga ya pertenecía a esa estirpe de músicos destinados a cruzar fronteras.

Quiroga (d) y Asorey con el busto del músico. / KSADO/ MUSEO DE PONTEVEDRA

Desde entonces, su nombre comenzó a circular por Europa y América con la naturalidad de los verdaderos virtuosos. Tocó en grandes escenarios, cosechó prestigio internacional y se ganó la admiración de algunas de las figuras mayores de su tiempo. El belga Eugène Ysaÿe le dedicó su Sonata para violín solo n.º 6, un gesto reservado a muy pocos y que bastaría por sí mismo para medir la estatura artística del pontevedrés. No era un talento local ni una gloria doméstica, era un músico de talla mundial.

Imagen del violinista de 1911. / MUSEO DE PONTEVEDRA

Dividido en dos

Pero entonces llegó la interrupción. En junio de 1937, en Nueva York, un accidente de tráfico quebró de golpe aquella prometedora carrera. La imagen del violinista en plenitud dejó paso a otra más incierta, la del artista obligado a convivir con el límite. La historia de Quiroga suele detenerse ahí, como si la tragedia explicase por sí sola todo lo demás, pero ese corte, aún siendo decisivo, no agotó su biografía, más bien la dividió en dos.

La primera vida había sido la del concertista admirado, la del hombre que llevaba el violín por el mundo. La segunda comenzó con el regreso a Pontevedra, ya lejos del resplandor de los auditorios y de la disciplina feroz que exige una carrera internacional. Lo que podía parecer un final acabó convirtiéndose en otra forma de permanencia. Quiroga no volvió derrotado al arte, sino desplazado hacia otros lenguajes.

En esa etapa menos conocida se volcó en la composición y en las artes plásticas. Dibujó, pintó, hizo caricaturas, autorretratos, pequeñas obras que permiten mirar no ya al prodigio del arco, sino al hombre que siguió creando cuando el escenario se había retirado. El Museo de Pontevedra conserva parte de esa huella y muestra a un Quiroga más completo y más humano, un artista que no cabía solo dentro del violín.

Ese legado silencioso modifica también la manera de leer su caída. El accidente no borró lo que había sido, pero tampoco canceló lo que podía seguir siendo. Cambió su lugar en el mundo y alteró la forma de su talento, nada más y nada menos. La música perdió entonces a un gran concertista, pero Pontevedra recuperó a un creador que, ya sin la velocidad de la fama, pudo entregarse a una obra más íntima, menos expuesta y quizá por eso más vulnerable al olvido.

Sin embargo, Quiroga nunca desapareció del todo. Sigue vivo en la ciudad que lo vio nacer, en el conservatorio que lleva su nombre y en la consideración de quienes aún lo sitúan donde corresponde. El propio Cuarteto Quiroga adoptó su apellido como homenaje, prueba de que su influencia no quedó encerrada en la nostalgia ni en una placa conmemorativa. Su figura continúa siendo una referencia para músicos que saben que, mucho antes de convertirse en memoria, fue presente absoluto de la música europea.

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Quizá la verdadera pregunta no sea qué perdió Manuel Quiroga en una calle de Nueva York, sino qué conserva todavía Pontevedra de aquel hombre que deslumbró al mundo y regresó a casa convertido en otro. La respuesta está dispersa entre cuadros, partituras, documentos y nombres propios, pero también en algo menos visible, en la certeza de que algunas vidas no se rompen del todo cuando parecen truncarse, sino que aprenden a sonar de otra manera.