Jugarse la nota en las urnas

La Facultade de Comunicación de la Universidade de Vigo acoge desde este lunes una particular campaña electoral protagonizada por cuatro formaciones creadas por el alumnado del Grao en Publicidade e Relacións Públicas. La actividad, impulsada cada año por el profesor Xosé Rúas en la materia Técnicas de comunicación electoral e institucional, permite al estudiantado poner en práctica los conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo, disputar parte de su calificación práctica.

En esta edición, la iniciativa conmemora los 50 años de democracia en España, por lo que los partidos ficticios están inspirados en las formaciones que concurrieron a las elecciones de 1977. Según explicó Rúas, se trata de una «campaña retro» en la que el alumnado tuvo que profundizar en la política y en los partidos de la Transición para crear propuestas basadas en diferentes espacios ideológicos, desde la izquierda hasta la derecha y la extrema derecha.

La campaña comenzó con la pegada de carteles y la presentación de las candidaturas. Pinky Promise, inspirada en los lemas de la UCD, emplea como eje la conocida frase de Adolfo Suárez «puedo prometer y prometo». Su candidata, Arantxa Palacios, explicó que la formación apuesta por «prometer y luego cumplir» y por conseguir una facultad más próxima, práctica y eficiente, con actividades tanto en el centro como en las redes sociales.

Por su parte, 4P, el Partido Proletario del Pueblo de Pontevedra, toma como referencia el Partido Comunista de España. Su candidata, Lucía Costas, defendió la necesidad de poner al alumnado en el centro y anunció una campaña basada en hacer «mucho ruido», con acciones dentro y fuera de la facultad.

El partido Estrelados, inspirado en el nacionalismo gallego, tiene entre sus objetivos situar el gallego al mismo nivel que el castellano y proyectar la Facultade de Comunicación como uno de los centros de referencia en España. Su candidato, Ángel Regueira, avanzó una campaña centrada en la interacción con el público a través de juegos y propuestas en su puesto.

La cuarta formación es Hecha y Derecha, inspirada en la Falange y en las películas de Torrente. Su portavoz, Andrés Leiro, presentó una propuesta basada en la «vuelta a los valores tradicionales», con medidas como recuperar los apuntes analógicos, rechazar lo moderno y evitar los anglicismos. La campaña incluirá actividades tradicionales y juegos como la petanca.

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Las votaciones se celebrarán el jueves, 7 de mayo, un día después de las elecciones a la Reitoría de la Universidade de Vigo. Podrá participar todo el alumnado y personal de la facultad, excepto las personas integrantes de los partidos. Antes de esa fecha, los equipos desarrollarán cerca de dos semanas de campaña, que incluirán mítines, un debate entre candidaturas el 5 de mayo y una actividad especial en la II Olimpiada Crea, en la que participarán más de setentaestudiantes de siete institutos.