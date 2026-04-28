Investigan la muerte de una mujer de 54 años que apareció herida en el suelo en Portonovo
Fue localizada aún con vida a primera hora de la mañana pero falleció poco después en el centro de salud de Baltar
Una mujer de 54 años ha fallecido este miércoles poco después de ser localizada, tirada en la calle seminconsciente en la Travesía Areal de Portonovo.
Fue trasladada al centro de salud de Baltar, muy cerca del lugar donde fue encontrada, para ser atendida, pero murió horas después, según ha informado el Concello de Sanxenxo.
La mujer fue encontrada sobre las siete de la mañana. Estaba en un charco de sangre y además de heridas en la cabeza, presentaba lesiones en otras partes del cuerpo, según indicó un testigo de su localizacion.
La Policía Local y la Guardia Civil investigan los hechos para determinar si las heridas que le causaron la muerte se produjeron a consecuencia de la caída o un accidente o existe la implicación de otras personas.
La mujer, de nacionalidad extranjera, era vecina de la propia localidad de Portonovo.
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