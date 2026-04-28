El Inventario Municipal de Caminos alcanza los 200 kilómetros en 750 viales

El gobierno local de Poio propondrá hoy martes al pleno municipal la aprobación inicial del primer Inventario de Caminos del Municipio. El documento, que recoge 750 viales municipales, con una longitud total de más de 200 kilómetros, pasará a exposición pública por un plazo de dos meses con el objetivo de que los vecinos puedan revisar el documento, comprobar posibles omisiones o presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

La concejala de Urbanismo, Rocío Cochón, destacó la importancia de contar por fin con esta herramienta, que es el resultado «de muchos meses de trabajo por parte de la empresa encargada de la redacción, en colaboración con los técnicos municipales de distintos departamentos.» Con todo, las aportaciones de los vecinos « van a ser esenciales, ya que actualmente es un documento vivo y abierto a las alegaciones y observaciones de sus principales beneficiarios», y el Concello quiere «perfeccionarlo» con esas aportaciones.

Con ese fin, durante la fase de exposición pública de dos meses, el Concello pondrá a disposición de todos los interesados un visor online y otras herramientas para facilitar que la revisión de la documentación se haga de forma más próxima y accesible en un asunto «de gran relevancia».

El inventario recoge información sobre la totalidad de la red de caminos de titularidad municipal, el que excluye por tanto los caminos privados, servidumbres entre fincas o viales que pertenecen a otras administraciones. Además, incluye una ficha individualizada de cada camino con fotografías, planos, coordenadas geográficas, información catastral, el título de dominio público o el valor estimado.

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Cochón subrayó que con este inventario se cumple una obligación legal pero además «se proporciona una herramienta esencial para vecinos, técnicos, profesionales o empresas ya que permitirá saber con claridad cuáles son los caminos públicos y poder planificar con garantías cualquier actuación».