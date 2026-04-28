La independencia económica, el mejor itinerario hacia la igualdad

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, apeló a las raíces históricas de la violencia sobre las mujeres durante la apertura de la Jornada sobre Violencia Económica, organizada por la Subdelegación del Gobierno en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El acto, celebrado en la sede de la AEAT en Pontevedra, reunió a más de medio centenar de trabajadoras de los Centros de Información a la Mujer (CIM), servicios sociales municipales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la jornada intervinieron la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de la Subdelegación, María José Rodríguez; el delegado de la AEAT, Daniel Gómez Aragón, y la catedrática del Departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo Coral del Río Otero.

Losada recordó que «no hace muchos años las mujeres necesitaban permiso marital para abrir una cuenta bancaria», una circunstancia que citó como ejemplo de la dimensión histórica de la desigualdad económica. En este sentido, subrayó que la autonomía financiera resulta clave para avanzar hacia la igualdad real. «La independencia económica, concretada a través de la percepción de un salario mensual, es el mejor itinerario hacia la igualdad», afirmó.

Durante su intervención, el subdelegado vinculó esta reflexión con la publicación de la Encuesta de Población Activa, que, según indicó, acredita que en España hay 1,5 millones de mujeres más trabajando que en 2019. También destacó que la tasa de paro femenina se redujo 4,4 puntos en este periodo y que la incorporación de la mujer al mercado laboral está siendo especialmente intensa en los niveles de cualificación bajos o medio-bajos.

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No obstante, Losada matizó que estos datos reflejan «el escenario macro», que evoluciona «en la buena dirección», aunque advirtió de que «queda mucho por hacer». Coral del Río, doctora por la Universidad Carlos III e integrante de la red Equialitas, aportó una perspectiva académica sobre desigualdad, pobreza y violencia económica.