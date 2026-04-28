El Gobierno declara el Entroido de Cobres Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Secretaría de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, ha declarado el «Entroido de Cobres», en Galicia, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento a su antigüedad, su continuidad a lo largo del tiempo, la originalidad de los trajes de sus personajes principales, la recuperación de danzas y rituales culturales y la diversidad de los actos que componen esta celebración.

Grau ha resuelto favorablemente la concesión de esta distinción «por la mezcla singular de tradición, cultura, artesanía y expresión popular, siendo el único carnaval tradicional de Galicia en el cual sus personajes no llevan máscara».

Con esta declaración, el Entroido de Cobres se convierte en la duodécima Fiesta de Interés Turístico Nacional de Galicia, y en la número 162 en el conjunto del país.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que había colaborado con el alcalde, César Poza, en hacer llegar esta solicitud a la Secretaría de Estado de Turismo, celebró ayer el éxito de la iniciativa: «Es un acto de justicia con el pueblo de Vilaboa, pues el Entroido de Cobres, es uno de los emblemas del carnaval, no solo en Galicia, sino también en España, como ahora se reconoce». Losada remarcó el interés del alcalde, que ha impulsado este tema con decisión «hasta llegar al día de hoy, que toca compartir la buena noticia».

Aunque no cuenta con una fecha de origen precisa, el Entroido se celebra de forma ininterrumpida desde el siglo XVIII, con las únicas excepciones de la Guerra Civil y la pandemia, adaptándose y evolucionando con el paso del tiempo.

Tradicionalmente, la festividad era organizada en Vilaboa por «os mozos» o «cofrades», jóvenes mayores de 15 años que reclutaban a los distintos integrantes del bando del Carnaval, la comitiva que recorría las parroquias bailando para recaudar fondos destinados a la celebración de la «Corrida do Galo». Este grupo estaba compuesto habitualmente por tres o cuatro parejas de madamas y galanes, acompañados por músicos con gaitas y otros instrumentos.

En la actualidad, la comitiva está formada exclusivamente por madamas, personaje central con un traje compuesto de diferentes piezas muy elaboradas; los galanes, los acompañantes del festejo con un traje más sencillo y elegante; y las personas de blanco, con el acompañamiento musical de la banda de gaitas Aires de Cobres, perteneciente a la Asociación Cultural Cobres, organizadora del evento.

También se unen otros personajes como los «vellos, el «majacho», quién interactúa con las personas asistentes a las fiestas nocturnas, siendo este el único personaje de este carnaval tradicional que va enmascarado, o el «predicador», recuperado en 2024 para criticar los sucesos más llamativos ocurridos en el pueblo desde la celebración del último carnaval.

El Entroido de Cobres tiene lugar desde el sábado al martes de Carnaval y cuenta con diversos actos, entre los que destaca la «Corrida do Galo», el día estrella del festejo. En ella, los «vellos» custodian un gallo ficticio enterrado en un agujero mientras personajes sin máscara intentan robarlo. Ese mismo día se celebran dos juegos más, con el gallo en el río y el gallo en el palo, colocados para que los participantes puedan cogerlo y llevarse un premio para quien lo consiga.

La jornada concluye con actuaciones de comparsas, la intervención del predicador o predicadora, la actuación de madamas y galanes, que culmina con la danza de las espadas y un figurado sacrificio del gallo, seguido del sermón y la quema de un gallo ficticio de gran tamaño.

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También tienen lugar fiestas nocturnas, «La Morada», comida posterior al festejo donde se homenajea a los y las integrantes del Entroido de Cobres, y el Encuentro de Entroidos.