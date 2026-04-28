Enología
La Festa do Viño de Barro vuelve del 18 al 21 de junio al Pazo da Crega
Barro ultima los preparativos de la XLVII Festa do Viño, que se celebrará los días 18, 19, 20 y 21 de junio en el Pazo da Crega, con una programación que se dará a conocer en los próximos días y que incluirá orquestas, actuaciones para todos los públicos, pruebas deportivas, el tradicional almuerzo vecinal y citas centrales como el certamen de vinos de la D.O. Rías Baixas y el concurso de vinos caseros. El Concello destaca que esta edición busca consolidar el crecimiento de una fiesta que pone en valor la calidad de los vinos de Barro y el papel de los pequeños productores, pero también la implicación de las asociaciones y de la vecindad, consideradas la verdadera base del éxito de una celebración que cada año atrae a más público.
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