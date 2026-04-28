Sin fecha aún para estrenar el Auditorio de Marín: se contrata ahora su ajardinamiento exterior
Se quiere crear «un nuevo gran espacio humanizado» en conexión del centro cultural con el paseo Alcalde Blanco
Es posible que se haga a lo largo de mayo o quizás quede para junio, aunque el objetivo era estrenarlo antes del verano con la gala local del deporte. Sin embargo, continúa sin haber fecha oficial para la apertura del Auditorio de Marín, que, que se acerca a los tres años de obras. Y todavía no está terminado todo el complejo. El Concello acaba de adjudicar, a una empresa madrileña, el ajardinamiento exterior por unos 69.000 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.
Según se detalla en la memoria, se trata «intervenir en la zona de urbanización exterior del edificio del nuevo Centro Socio Cultural y que consiste fundamentalmente en el ajardinamiento de los parterres existentes y la instalación de nuevos elementos de alumbrado en el frente del edificio». Se creará así «un nuevo gran espacio humanizado en un área clave para el corazón urbano del municipio permitiendo la integración con el centro urbano la fachada litoral, con zonas verdes y conexiones peatonales seguras»
Se propone «la reordenación y reverdecimiento de este entorno, de tal forma que se pueda concebir el total de la parcela como un único elemento urbano, uniendo y conectando coherentemente y de forma verde y sostenible todos los atractivos que existen en ella: el nuevo Auditorio y la Oficina Virtual de Turismo que se instalará en su interior, la playa recientemente recuperada gracias a la limpieza y puesta en valor de la antigua dársena portuaria, el itinerario peatonal anexo a la Escuela Naval Militar y, finalmente, el Paseo Marítimo Alcalde Blanco, el punto más cercano al mar del centro urbano de Marín».
La intención es integrar el Auditorio con ese paseo « a través de una plataforma única, reordenando el espacio y se creando parterres de índole similar a los del entorno de la antigua dársena portuaria, dotados de árboles y gran cantidad de vegetación de bajo mantenimiento y alto impacto paisajístico, que reduzca la dureza urbanística de la zona y mejore su conceptualización como una gran plaza urbana con distintas dotaciones y espacios dedicados al disfrute de la ciudadanía y de los visitantes».
A mediados de abril, la alcaldesa, María Ramallo, evitaba adelantar fechas de apertura. «Las ganas son inmensas, pero la seguridad y tener todas las pruebas hechas y comprobadas es lo fundamental». Aunque el edificio está finalizado, faltaban entonces las pruebas de seguridad y contraincendios y del equipamiento escénico.
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