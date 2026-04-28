Ence, reconocida en materia de seguridad por un sistema inteligente que elimina el riesgo de atropellos

Ence ha logrado una Mención de Honor en la XI Edición de los Premios Escolástico Zaldívar a la Seguridad y Salud de Fraternidad-Muprespa por el desarrollo de un innovador sistema de prevención de atropellos y colisiones basado en inteligencia artificial. Este reconocimiento se ha entregado en el marco de los actos celebrados en Madrid con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se han visibilizado la labor de empresas y profesionales en la protección de las personas.

Se trata de un proyecto "validado en el entorno industrial de la biofábrica de Pontevedra" que "integra tecnologías de visión artificial, sensores, cámaras, sistemas de posicionamiento e inteligencia artificial capaces de analizar imágenes en tiempo real y detectar situaciones de riesgo con una precisión superior al 99%. Esta capacidad permite reconocer la presencia de peatones, incluso cuando no portan dispositivos identificativos, y alertar de manera inmediata al conductor mediante alarmas instaladas en los vehículos", según explica la empresa.

La compañía subraya que "la principal prioridad estratégica de Ence es garantizar la seguridad y la salud de todas las personas involucradas en sus operaciones. El proyecto premiado representa un avance significativo en esta línea". Además, "aprende de las situaciones que se producen durante su uso, lo que incrementa su fiabilidad y eficacia a lo largo del tiempo".

La solución ofrece también funcionalidades adicionales, como la reducción automática de velocidad ante la detección de riesgos o la realización de comprobaciones previas al uso de los equipos. El conjunto de datos generados resulta especialmente útil para el seguimiento y análisis de indicadores de seguridad, reforzando así la mejora continua de los procesos.

El Grupo Ence inició este proyecto con pruebas piloto en Pontevedra y Huelva. Desde enero de 2026, este sistema ya se encuentra en funcionamiento en el complejo de energía renovable de su filial Magnon en Huelva.

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La concesión de esta Mención de Honor "supone un reconocimiento al compromiso de Ence con la innovación aplicada a la seguridad industrial y al trabajo coordinado de los equipos de Seguridad, Operación, Ingeniería y Digitalización", concluye la compañía.