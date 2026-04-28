Un detenido tras la muerte de una persona en el río de Os Gafos en Pontevedra
La Policía Local acudió sobre las 20,50 horas al puente sobre el río en la calle Rosalía de Castro, alertada por un aviso de que una persona había caído al agua
N. D.
La Policía Nacional ha detenido a una persona tras la muerte de otra que cayó al río de Os Gafos en Pontevedra, según informa el Concello.
Las mismas fuentes indican que la Policía Local acudió sobre las 20,50 horas al puente sobre el río en la calle Rosalía de Castro, alertada por un aviso de que una persona había caído al agua.
Ya en el punto, una vez retirada del río los servicios sanitarios atendieron a la víctima y procedieron a su inmediato traslado al Hospital Montecelo, pero finalmente no se pudo recuperar y falleció.
La Policía Nacional también se personó en el lugar de los hechos y procedió a la detención de otra persona presente en la zona.
Se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y las causas concretas del fallecimiento
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El eclipse solar del 12 de agosto espera una «avalancha de visitantes» en la comarca de Pontevedra
- Hospitalizada una joven de 20 años tras accidentarse de madrugada en la N-640 en Cuntis
- La víctima del atropello mortal en la PO-531 fue arrastrada por el camión cerca de 300 metros
- Un conductor triplica la tasa de alcohol e intenta comerse el papel con el resultado del test en Pontevedra
- El Estado detecta «discrepancias» en los análisis de mercurio de la Xunta para el dragado de la ría de Pontevedra