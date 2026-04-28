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Epígrafe

La Cultural de Sanxenxo revive obras de Castelao

La exposición se puede ver hasta el 28 de junio

La artista Ana Cancela, y el presidente de La Cultural, Paco Hernández.

La artista Ana Cancela, y el presidente de La Cultural, Paco Hernández. / FdV

R. P.

Sanxenxo

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo ha abierto una exposición temática sobre buena parte de la obra de Castelao, en la que se recogen dibujos en los que se refleja la vida de Galicia en el siglo XX. De trazo sencillo, son muestra de la retranca y la ironía, también se hace un repaso a sus conocidos dibujos de negros, de su faceta como pintor a través de obras de gran colorido y de la recopilación trazada en Nós.

Son comisarios el presidente de La Cultural, Paco Hernández, y la artista pontevedresa Ana Cancela, que han hecho esta especial selección y que ahora se puede contemplar en el Círculo Cultural hasta el próximo 28 de junio, en horario de 16.00 a 22.00 horas, durante la semana y de 10.00 a 22.00 horas, los fines de semana, de manera ininterrumpida.

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