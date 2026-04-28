Cortes y cambios de tráfico en Marín por la Vuelta a España de este fin de semana

La salida de la Vuelta a España Femenina obligará a reorganizar la movilidad en Marín durante este fin de semana. La villa acogerá el domingo la salida de una de las pruebas destacadas del calendario ciclista femenino, con un dispositivo especial de tráfico, seguridad y aparcamiento para facilitar el desarrollo de la jornada y reducir las incidencias en el centro urbano. La carrera será retransmitida en directo en más de 170 países, según la información trasladada por la organización municipal.

Los preparativos comenzarán ya el sábado, cuando se iniciarán los trabajos de logística vinculados al montaje de la prueba. Desde primera hora de esa jornada y hasta el mediodía del domingo no estará disponible el aparcamiento público de la plaza de España. Como alternativa, se habilitará una zona de estacionamiento en el interior del puerto.

El sábado se podrá circular con normalidad por la avenida de Ourense. El acceso al aparcamiento del puerto se realizará a través de un vial habilitado en paralelo a la valla portuaria, con entrada lateral por el cementerio de As Chalanas. El domingo, día de la salida, la circulación de vehículos solo estará permitida hasta la nueva rotonda situada después de Nodosa. A partir de ese punto, el tráfico será desviado por el interior del puerto para acceder al estacionamiento habilitado. No habrá salida en vehículo hacia la plaza de España.

El dispositivo contempla también cortes puntuales de circulación entre las 10.50 y las 11.45 horas en las calles incluidas en el recorrido: Almuíña, Real, Sol, Concepción Arenal, Jaime Janer, Recamán, Ezequiel Massoni, José Trasande, avenida de Ourense y la PO-313 en dirección a Bueu.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, destacó la dimensión de la cita y su repercusión exterior. «Se trata de una cita de gran relevancia que situará a villa en el mapa deportivo internacional y que supone una oportunidad única para que la ciudadanía disfrute del mejor ciclismo femenino de élite. Se retransmitirá en directo la 170 países, nos que verano a nuestra villa como un escenario perfecto para eventos de este calibre», señaló.

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La organización recomienda planificar los desplazamientos con antelación y atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del personal responsable del dispositivo.