El Colegio Los Sauces de Campañó gana el Concurso Escolar de la ONCE con un mapa táctil contra el calor

Estudiantes de 4º de Primaria del Colegio Los Sauces, de Campañó, en Pontevedra, han sido seleccionados como ganadores absolutos del 42º Concurso Escolar de la ONCE en la categoría A, dirigida al alumnado de 3º y 4º de Primaria.

El fallo lo ha dado a conocer este martes el jurado nacional del certamen, reunido en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid, tras analizar los trabajos ganadores de las distintas fases autonómicas.

El grupo premiado, formado por alumnos de 4º de Primaria A, ha resultado vencedor con el proyecto «Ruta fresca», una propuesta pensada para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad visual durante los días de altas temperaturas. Se trata de un mapa táctil que indica qué calles reciben más sol y cuáles cuentan con más sombra, de forma que los usuarios puedan planificar recorridos más frescos y seguros.

La 42ª edición del Concurso Escolar de la ONCE ha reunido a 135.872 estudiantes y 2.793 docentes de 2.567 centros educativos de toda España. Bajo el lema de «pulsar el botón de pausa», el certamen ha invitado a las aulas a imaginar productos accesibles que ayuden a eliminar barreras en la vida cotidiana y permitan la participación de todas las personas en igualdad de condiciones.

Cada clase participante ha diseñado un producto accesible y lo ha presentado mediante una imagen, acompañada de su nombre, una ilustración y una explicación sobre la barrera que elimina, a quién va dirigido y cómo funciona.

La propuesta educativa de esta edición ha buscado fomentar la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Para ello, el alumnado y el profesorado han contado con recursos como GuiONCE, una guía con dinámicas para estimular la creatividad; el Gran Tablero de la Accesibilidad, un juego digital con retos reales; y fichas de apoyo basadas en la metodología de innovación centrada en el usuario, conocida como design thinking.

El jurado ha valorado especialmente la viabilidad de las ideas, su enfoque en la accesibilidad, la originalidad y la capacidad de las propuestas para ser comprendidas y disfrutadas por cualquier persona, con o sin discapacidad.

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