Caldas avanza hacia un polígono industrial de más de 830.000 metros cuadrados en Paradela-Carracedo

El desarrollo del polígono industrial de Paradela-Carracedo, en Caldas de Reis, da un nuevo paso con la llegada del borrador del convenio que permitirá impulsar una gran área empresarial de más de 830.000 metros cuadrados. El documento, remitido por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, ya está siendo analizado por el departamento municipal de Intervención y la intención del gobierno local es llevarlo a pleno para su aprobación en cuanto finalice la revisión técnica.

El acuerdo fija el marco de colaboración entre Zona Franca y el Concello de Caldas para avanzar en una actuación considerada estratégica para ampliar el suelo industrial disponible en el municipio. Según el borrador, el ente estatal asumiría los costes de urbanización del polígono, mientras que la administración local se encargaría de las gestiones administrativas y urbanísticas necesarias para su desarrollo.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y podrá prorrogarse por otros cuatro, sin superar en ningún caso los ocho años de duración. El texto prevé también la creación de una comisión de seguimiento, integrada por técnicos de ambas administraciones, el alcalde de Caldas y el delegado especial del Estado en el Consorcio de Zona Franca de Vigo. Su función será concretar, agilizar y supervisar el cumplimiento de los objetivos previstos.

El alcalde, Jacobo Pérez, considera que este trámite supone «dar un paso decisivo para garantizar el desarrollo socioeconómico de Caldas de Reis en los próximos 50 años». El regidor sostiene que disponer de una bolsa de suelo empresarial de estas dimensiones permitirá atraer nuevas empresas, facilitar el crecimiento de las compañías locales y generar empleo no solo en el municipio, sino también en el conjunto de la comarca.

Pérez defiende además que el futuro parque empresarial de Paradela-Carracedo puede contribuir a fijar población y mejorar la calidad de vida de los vecinos. «Contar con un área de más de 800.000 metros cuadrados para el asentamiento de empresas será una herramienta muy importante para que nuestra población crezca y podamos volver a estar por encima de los 10.000 habitantes», señaló.

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El alcalde asegura que ya existen empresas pendientes de la evolución del proyecto. «Caldas va a tener capacidad para atraer y asentar a muchas empresas. Aunque aún estamos dando los primeros pasos en la tramitación, sabemos que hay entidades de otros lugares interesadas en instalarse aquí. Además, las empresas locales también dispondrán de más espacio para seguir creciendo», afirmó