La "biblioteca humana" de la prisión de A Lama a las puertas de la libertad

Un grupo de personas internas en la prisión de A Lama han narrado sus experiencias y han compartido sus historias, como si fueran "libros abiertos", a través de conversaciones con otras personas o, en este caso, "lectores", como parte de la iniciativa de Biblioteca Humana del centro de educación para adultos de este centro penitenciario.

Los participantes son presos que desarrollaban un programa específico de preparación para la libertad en el módulo Nelson Mandela. La actividad, que se celebró el pasado 21 de abril, fue coordinada por el Equipo de Inclusión del Consorcio Galego de Servizos I+B de la propia prisión y contó con la colaboración del Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), donde tuvo lugar el encuentro.

Los internos de A Lama que se unieron a la propuesta compartieron sus experiencias a través de conversaciones con otras personas que asistieron al encuentro. Los primeros se convirtieron en "libros abiertos" y los segundos en "lectores".

El objetivo de esta iniciativa era crear una "biblioteca de empatía", donde fuera posible sumergirse en la experiencia de otra persona y llegar a comprender el motivo de sus acciones sin tener que justificarlas.

El concepto de Biblioteca Humana fue creado en el año 2000 en Copenhague (Dinamarca) por el periodista Ronnie Abergel con la intención de crear espacios de diálogo seguros para derribar barreras basadas en prejuicios o estereotipos.

Esta acción se lleva a cabo dentro de la operación 'Itinerarios de Inclusión Social a cargo do Consorcio Galego de Servizos para a Igualdade e Benestar 2026', cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027.

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El Equipo de Inclusión Nelson Mandela del centro penitenciario de A Lama forma parte de la red de equipos de inclusión del Consorcio. En total hay 20 equipos, 18 equipos comarcales y dos en los centros penitenciarios de Teixeiro y A Lama.